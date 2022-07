Borussia Dortmund zainteresowana sprowadzeniem Krzysztofa Piątka

Saga transferowa z Krzysztofem Piątkiem w roli głównej może przybrać nieoczekiwany obrót. Sprowadzeniem Polaka na Signal Iduna Park zainteresowana miałaby być bowiem Borussia Dortmund.

Krzysztof Piątek od dłuższego czasu zmaga się z problemami natury sportowej. Polski napastnik nie znalazł uznania w stołecznej Hercie. Nie zdołał także zaskarbić sobie zaufania włodarzy Fiorentiny, gdzie w ramach wypożyczenia spędził ostatnie pół roku. Piątek wrócił do Bundesligi, ale wydaje się, że jego dni w Berlinie są już raczej policzone. Kilka dni temu możliwość sprowadzenia Polaka sondowała Salernitana, ale okazuje się, że nie jest to dla Piątka jedyna opcja.

Piątek zagra w Borussii?

Możliwości sięgnięcia po Piątka nie wyklucza bowiem również Borussia Dortmund. Latem klub opuścił Erling Haaland, który przeniósł się do Manchesteru City. Klub co prawda sprowadził na Signal Iduna Park Sebastiana Hallera, jednak u piłkarza wykryto niedawno raka jądra i trudno powiedzieć kiedy będzie w stanie wrócić do gry.

W takiej sytuacji, klub miałby w trybie awaryjnym sprowadzić do Dortmundu kolejnego napastnika. Na radarach Borussii znalazł się Krzysztof Piątek i wydaje się, że jeśli BVB przedstawi Hercie konkretną ofertę, to berlińczycy nie będą zbyt mocno zabiegać o pozostanie polskiego napastnika w klubie.