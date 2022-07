Mateusz Wieteska o krok od Ligue1

Początkowo mówiło się o zablokowaniu transferu. Kontuzja Maika Nawrockiego mocno utrudniła pracę Koscie Runjaicowi. Jednak wszystko wskazuje na to, że Mateusz Wieteska wyląduje we Francji. Stoper Legii Warszawa poleciał na testy medyczne do klubu Ligue1.

Wg relacji dziennikarzy z Polski i Francji dzisiaj oficjalnie Mateusz Wieteska zostanie piłkarzem Clermont Foot. Legia Warszawa na swoim wychowanku zarobi nieco ponad milion euro. Jednak powstanie jednocześnie spory kłopot z zasypaniem luki po defensorze. Mateusz Wieteska w sobotę rozegrał ostatni – 143. mecz – w barwach warszawskiego klubu.

Do tej pory wydawało się, że takim następcą będzie Robert Ivanov z Warty Poznań. Fin jednak może być dopiero drugim lub trzecim wyborem dla niemieckiego szkoleniowca. Pojawiają się także inne nazwiska, a wśród nich nawet Sebastian Walukiewicz. Ten ostatni grał w młodzieżowych drużynach Legii, a ostatnio zaliczył z Cagliari spadek do Serie B, co może być szansą na ściągnięcie do go polskiej ligi.