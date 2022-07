Damian Kądzior nie trafi do Lecha. Koniec negocjacji Kolejorza z Piastem

Wydawało się, że jego transfer jest na wyciągnięcie ręki. Tymczasem Lech Poznań kończy negocjacje z Piastem Gliwice. Damian Kądzior nie trafi do stolicy Wielkopolski tego lata. Po kilku tygodniach przepychanek do koniec opery mydlanej i dość dziwna decyzja mistrza Polski.

Jak poinformował Sebastian Staszewski z Interii, kluby nie doszły finalnie do porozumienia, mimo że rozbieżności nie były duże. Początkowo Lech Poznań oferował… 250 tysięcy euro oraz wypożyczenie Daniego Ramireza. Potem stopniowo podnosił oferty. Z kolei w drugą stronę szedł Piast Gliwice. Damian Kądzior miał być wyceniany przez byłego mistrza na 1,5 miliona euro. Jednak im dalej w negocjacje, tym stanowiska obu klubów mocno się zbliżały.

Ostatnia oferta Lecha miała opiewać na pół miliona euro. Z kolei Piast oczekiwał 850 tysięcy euro. Kolejorz nie ma zbyt szerokiej kadry na europejskie puchary, a dodatkowo sporo pieniędzy w kasie po transferze Jakuba Kamińskiego. Mimo tego lechici nie zdecydowali się na ostatni krok i finalne porozumienie z gliwickim klubem. To może dziwić, gdyż mówimy o zawodniku, który zna idealnie ligę, nie potrzebuje czasu na aklimatyzacje oraz oferuje jakość sportową na wysokim poziomie. Damian Kądzior w minionym sezonie zaliczył aż 15pkt do klasyfikacji kanadyjskiej w barwach Piasta – 7 goli i 8 asyst. Zważywszy na to, jakie miałby towarzystwo przy Bułgarskiej, można założyć, że te liczby mogłyby być jeszcze lepsze!

Powolne transfery

Wczoraj informowaliśmy o transferze Filipa Dagerstala. Szwed wzmocni środek defensywy i wypełni spore luki, które powstały w wyniku wielu kontuzji i kłopotów zdrowotnych. “Na wylocie” jest z kolei Dani Ramirez. Hiszpan prawdopodobnie trafi do belgijskiego Zulte Waregem. Kolejorz zatem nadal potrzebuje wzmocnień, niemal w każdej formacji.

***

Lech Poznań już w czwartek zagra rewanżowe spotkanie II rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Po 90. minutach w Poznaniu, prowadzi 5:0 z Dinamo Batumi. W Gruzji ma dopełnić formalności.