Oficjalnie: Filip Dagerstal dołącza do Lecha Poznań

Lech Poznań oficjalnie pozyskał nowego zawodnika. Klub potwierdził dzisiaj transfer szwedzkiego stopera – Filipa Dagerstala.

Filip Dagerstal trafi do Lecha Poznań na zasadzie rocznego wypożyczenia z Chimki Moskwa. Kibice “Kolejorza” mogą przyjąć ten ruch transferowy z ulgą, gdyż w ostatnim czasie poznaniacy borykają się ze sporymi brakami kadrowymi, które najbardziej widoczne były w formacji defensywnej.

Wzmocnienie poznańskiej defensywy

Dagerstal to 25-letni środkowy obrońca, który po sześciu latach spędzonych w szwedzkim Norrkoping przeniósł się do rosyjskiego Chimki Moskwa. Korzystając z wprowadzonej przez FIFA zasady, iż zawodnicy rosyjskich klubów mogą na zasadzie wypożyczenia przenieść się do innego klubu, Dagerstal powrócił na pół roku do Norrkoping, by teraz, na najbliższe 12 miesięcy zawitać do Poznania.

We wtorek klub oficjalnie potwierdził pozyskanie Szweda, który po przejściu testów medycznych dołączył do drużyny.