Lech Poznań poznał rywala w III rundzie eliminacji do Ligi Konferencji

Co prawda mistrz Polski jeszcze oficjalnie nie awansował. Można jednak z góry zakładać, że w czwartek dopełni formalności w Batumi. Już teraz Lech Poznań poznał przeciwnika, z którym zmierzy się w następnej rundzie. Będzie nim Vikingur Reykjavik.

Mistrz Islandii pokonał w dwumeczu TNS z Walii. Najpierw zwycięstwo w stolicy kraju 2:0, a później bezbramkowy remis na wyjeździe. W ten sposób Vikingur znajduje się w trzeciej rundzie. Co ciekawe oni ich droga w europejskich pucharach trwa od rundy wstępnej el. do Ligi Mistrzów. Tam ograli Levadie Tallin(6:1) i Inter Escaldes(1:0). W pierwszej rundzie trafili na szwedzkie Malmo. Wydawało się, że wyraźnie przegrają, jednak doszło do wyrównanej rywalizacji – 2:3 w Szwecji i 3:3 w domu.

Teraz Vikingur jest na ścieżce mistrzowskiej, w której widnieje także Lech Poznań jako “spadkowicz” z Ligi Mistrzów. Kolejorz już jutro powinien dołączyć do Islandczyków oficjalnie. Mistrz Polski wygrał z Dinamo Batumi u siebie 5:0, a w czwartek wystarczy dopełnić formalności w Gruzji.

Spotkanie trzeciej rundy odbędą się 4 i 11 sierpnia. Gospodarzem pierwszego meczu będzie Vikingur Reykjavik. Rewanż Lech Poznań rozegra na Bułgarskiej.