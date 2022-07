🇪🇪 Levadia – Hibernians 🇲🇹 Typy, kursy (28.07.2022)

W pierwszym spotkaniu Hibernians zdo艂ali sprawi膰 niema艂膮 niespodziank臋 i pokonali 3:2 Levadi臋. Czy w rewan偶u Esto艅czycy zdo艂aj膮 odwr贸ci膰 losy dwumeczu?聽

Levadia – Hibernians zapowied藕 (czwartek, 19:00)

Levadia nie najlepiej rozpocz臋艂a swoj膮 tegoroczn膮 przygod臋 z europejskimi pucharami. Esto艅czycy po偶egnali si臋 z eliminacjami Ligi Mistrz贸w ju偶 w rundzie wst臋pnej, gdzie ulegli 1:6 Vikingurowi Reykjavik. Pierwszy mecz w eliminacjach Ligi Konferencji r贸wnie偶 nie nale偶a艂 do szczeg贸lnie udanych, bowiem w wyjazdowym spotkaniu zesp贸艂 z Talina uleg艂 malta艅skiemu Hibernians 2:3. Czy mo偶emy si臋 spodziewa膰, 偶e w rewan偶u Levadia zdo艂a si臋 d藕wign膮膰?

Pora偶ka z Hibernians by艂a szczeg贸lnie kompromituj膮ca, bowiem Malta艅czycy prze艂amali dzi臋ki niej fataln膮 pass臋 sze艣ciu kolejnych mecz贸w bez zwyci臋stwa. Wydaje si臋, 偶e w rewan偶u go艣cie czwartkowego spotkania wcale nie s膮 bez szans i cho膰 na pewno b臋dzie to spotkanie nieco trudniejsze, to maj膮 ca艂kiem spore szanse na to, by wywalczy膰 awans do kolejnej fazy rozgrywek.

Levadia – Hibernians nasze typy

Spodziewamy si臋, 偶e awans uzyskaj膮 Hibernians, a spotkanie zako艅czy si臋 remisem.

Nasze typy Remis 3.80 Zagraj

Zagraj Poni偶ej 2.5 gola 1.80 Zagraj

Levadia – Hibernians kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Levadii, kurs: 1.70

remis, kurs: 3.80

wygrana Hibernians, kurs: 4.80

Levadia – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Hibernians – Levadia 3:2

Tammeka – Levadia 0:3

Levadia – Tallinna Kaiev 3:1

Kuressaare – Levadia 1:1

Vikingur Reykjavik – Levadia 6:1

Hibernians – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Hibernians – Levada 3:2

Hibernians – Shamrock Rovers 0:0

Shamrock Rovers – Hibernians 3:0

Hibernians – Gzira 2:2

Hibenians – Floriana 1:2

