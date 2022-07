Puchar Polski: Runda wstępna za nami. Znamy wszystkich uczestników I rundy

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client0/web2/web/wp-content/themes/futbolnews/template-parts/widgets/couponPost.php on line 5



Za nami dziewięć spotkań oraz jeden walkower, które wyłoniły dziesięć ekip do pierwszej rundy Pucharu Polski. Tym razem obyło się bez niespodzianek. W znacznej mierze promocje wywalczyły ekipy, które były faworytami swoich potyczek.

Pierwsze dwa spotkania zostały rozegrane już we wtorek. Motor Lublin pokonał w meczu przyjaźni Śląsk II Wrocław 4:2. To był jeden z najciekawszych meczów. Rezerwy wrocławskiego klubu dwukrotnie obejmowały prowadzenie. Za każdym razem jednak lublinianie odpowiadali. Potem dorzucili dwa trafienia i skończyło się dwubramkowym zwycięstwem. Chwilę później awans zgarnął Ruch Chorzów. Niebiescy pokonali Znicz Pruszków 2:0 i bez kłopotów zameldowali się w I rundzie.

W środę doszło do siedmiu kolejnych gier. W czterech wystarczyło 90 minut, a kolejne trzy potrzebowały dodatkowe czasu. Warto dodać, że spotkanie w Krakowie jako jedyne odbyło się z dogrywką i rzutami karnymi. Do kolejnej rundy awans wywalczyły ekipy: Pogoni Siedlce, Olimpii Elbląg, KKS-u Kalisz, GKS-u Jastrzębie, Raduni Stężycy, Stali Rzeszów oraz Chojniczanki.

Puchar Polski: wyniki rundy wstępnej:

Motor Lublin – Śląsk II Wrocław 4:2

Ruch Chorzów – Znicz Pruszków 2:0

Lech II Poznań – Pogoń Siedlce 2:3 po dogrywce

Garbarnia Kraków – Olimpia Elbląg 1:2 po rzutach karnych

Wigry Suwałki – KKS Kalisz 0:4

GKS Jastrzębie – Sokół Ostróda 4:1

Górnik Polkowice – GKS Bełchatów 3:0 walkower(goście wycofali się z rozgrywek)

Radunia Stężyca – Wisła Puławy 3:2

Stal Rzeszów – Pogoń Grodzisk Mazowiecki 1:0

Chojniczanka – Hutnik Kraków 3:1 po dogrywce

Losowanie już w piątek

Jutro Puchar Polski powinien wzbudzić spore zainteresowanie w wielu miejscach w kraju. Wszystko przez losowanie I rundy. W niej wystąpi 60 klubów z pięciu różnych poziomów ligowych: Ekstraklasa, I, II, III i IV liga. Wolne mieć będą cztery kluby rywalizujące w europejskich pucharach. Początek losowania I rundy o godzinie 12:00 na youtubowym kanale Łączy nas Piłka.