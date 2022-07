Raków sprowadzi tego lata jeszcze trzech piłkarzy?

Raków Częstochowa pokonał w czwartek Astanę i tym samym przypieczętował awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Zadowolenia z takiego obrotu spraw nie krył po meczu Marek Papszun, który zdradził, że tego lata klub planuje pozyskać jeszcze trzech nowych piłkarzy.

Marek Papszun powiedział, że pomimo tego, że awans częstochowian do kolejnej fazy rozgrywek był niemal pewny, to jego piłkarze przystąpili do meczu w pełni skoncentrowaniu, gdyż na uwadze mieli również dobro całej polskiej piłki.

– Tak jak wczoraj mówiłem, spodziewaliśmy się trudniejszego meczu niż w Częstochowie i taki był. Spodziewaliśmy się agresji na granicy gry fair i tak to wyglądało, natomiast znów zagraliśmy mądrze. Z piłką przy nodze średnio, ale bez piłki bardzo dobrze. Przeciwnik niespecjalnie nam zagrażał, a my mogliśmy jeszcze podwyższyć prowadzenie. Zależało nam na zwycięstwie nie tylko ze względu na nas, ale także całą ligę, żeby dopisać to 0,25 punktu do rankingu i krok po kroku budować pozycję. Jesteśmy bardzo zadowoleni, ale musimy się szybko zbierać. Mam nadzieję, że daleka podróż przebiegnie bez komplikacji – powiedział szkoleniowiec Rakowa.

Trzy transfery?

Papszun zapewnił również, że klub nie będzie się starał o przełożenie kolejnego ligowego spotkania. W minionej kolejce taką decyzję wymusiła na Rakowie konieczność dalekiego wyjazdu: – Na dziś nie przewiduję przekładania meczu z Górnikiem, nie widzę takiej konieczności. Poprzednie spotkanie przełożyliśmy ze względu na długi wyjazd. Jedni jechali na mecz dwie godziny, a drudzy dziesięć. To jest ta subtelna różnica – oświadczył.

Na koniec szkoleniowiec klubu z Częstochowy dodał jeszcze, że Raków nie powiedział w tym oknie transferowym ostatniego słowa: – Mam nadzieję, że sprowadzimy jeszcze co najmniej trzech nowych piłkarzy. Zobaczymy, czy nam się to uda – zakończył