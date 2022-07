Puchar Polski: Wielkie Derby Śląska w I rundzie!

Za nami losowanie I rundy turnieju tysiąca drużyn, w której poznaliśmy aż 28 par na start rozgrywek. Nie zabrakło hitu. Fortuna Puchar Polski na dobre rozpocznie się m.in. od Wielkich Derbów Śląska w Chorzowie!

Do losowania przystąpiło 56 klubów. 14 ekip Ekstraklasy, 18 z I ligi, 8 z II ligi, 11 z III ligi oraz pięciu czwartoligowców. Szesnaście ostatnich ekip trafiło oczywiście, dzięki wojewódzkim pucharom. Ponadto drugoligowcy ostatnio mieli okazje rozegrać mecze w ramach rundy wstępnej o czym pisaliśmy. Nie było także pucharowiczów. Lech Poznań, Raków Częstochowa, Pogoń Szczecin i Lechia Gdańsk zagrają dopiero od II rundy.

Nie ma wątpliwości, że wszystkich kibiców najbardziej zelektryzuje starcie w Chorzowie. Ruch zagra z Górnikiem Zabrze w Wielkich Derbach Śląska! To zdecydowanie hit, bez względu na klasę sportową prezentowaną przez obydwa zespoły. Co poza tym? Legia Warszawa po raz kolejny pojedzie do Niecieczy, na spotkanie ze swoim wielokrotnym pogromcą. Warto dodać, że rezerwy Legii zagrają z… Wisłą Kraków.

Już teraz wiadomo, że w kolejnej rundzie znajdzie się przynajmniej 14 zespołów spoza Ekstraklasy. Trzecioligowcy mają zapewnionego jednego przedstawiciela. To dzięki parze Rekord Bielsko-Biała-Chełmianka. Pierwszoligowcy również na pewno zagrają, a to za sprawą pary Arka Gdynia – Górnik Łęczna. To jedyne pary, w których zagrają ekipy z tej samej ligi w całej I rundzie.

Spotkania tej rundy domyślnie odbędą się 31 sierpnia w środę. Można jednak oczekiwać, że ze względu na transmisje telewizyjne, spotkania odbędą się także we wtorek 30 sierpnia oraz w czwartek 1 września.