Świetny mecz Cracovii. Pasy rozbiły Legię 3:0!

W piątkowy wieczór Cracovia rozbiła przed własną publicznością Legię 3:0. To już trzecie zwycięstwo z rzędu podopiecznych Jacka Zielińskiego, którzy tym samym wskoczyli na pozycję lidera.

Pierwsze fragmenty meczu były bardzo wyrównane. Na prowadzenie mogli wyjść przyjezdni, jednak niezłą szansę zaprzepaścił Bartosz Kapustka, który z około dwunastu metrów uderzył wewnętrzną częścią buta ponad bramką. Później inicjatywę nad spotkaniem przejęła Cracovia. Potwierdzone zostało to w 37. minucie. Wówczas w środku pola piłkę otrzymał Michał Rakoczy, rozrzucił akcję do prawej strony, gdzie był Jakub Myszor, a ten będą przy linii końcowej zagrał podanie wsteczne do swojego kolegi. Rakoczy potężnym strzałem nie dał szans na obronę Kacprowi Tobiaszowi.

Legia mogła doprowadzić do wyrównania chwilę później, kiedy strzał głową oddawał Artur Jędrzejczyk, jednak piłka po jego próbie zatrzymała się na słupku. Była to już ostatnia szansa Wojskowych w tym meczu. Po zmianie stron Pasy dobijały już rywali – w 51. minucie ręką we własnym polu karnym zagrał Paweł Wszołek. Rzut karny na gola zamienił Patryk Makuch, dla którego był to premierowy gol w barwach krakowskiego zespołu.

Cracovia miała kolejne szanse na podwyższenie rezultatu, a stało się to w doliczonym czasie gry. Wówczas piłkę z autu rozegrał Kamil Pestka, ta dotarła do Michala Siplaka, a Słowak znalazł w polu karnym Benjamina Kallmana. Fin wykorzystał się okazję i ustalił wynik na 3:0!

Dla Pasów to trzecie zwycięstwo z rzędu. Co więcej, zespół Jacka Zielińskiego nadal nie stracił ani jednego gola. Za tydzień Cracovię czeka wyjazd do Mielca na spotkanie ze Stalą. Z kolei Legia pozostaje w tabeli z dorobkiem czterech oczek i w następnej serii gier zmierzy się z Piastem.

Cracovia – Legia Warszawa 3:0

Gole: 1:0 Rakoczy; 2:0 Makuch; 3:0 Kallman