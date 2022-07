Stal Rzeszów – Górnik Łęczna 🇵🇱 Typy, kursy (31.07.2022)

W niedzielne popo艂udnie zmierz膮 si臋 ze sob膮 dwie dru偶yny, kt贸re w tym sezonie Fortuna 1. Ligi nie zdo艂a艂y wygra膰 ani jednego spotkania. Stal Rzesz贸w podejmie na w艂asnym terenie G贸rnika 艁臋czna.聽

Stal Rzesz贸w – G贸rnik 艁臋czna zapowied藕 (niedziela, 15:00)

Przed nami starcie spadkowicza z beniaminkiem. Ani dla Stali, ani dla G贸rnika pocz膮tek sezonu 2022/23 nie by艂 jednak wymarzony. Rzeszowianie po cichu liczyli, 偶e uda im si臋 wywrze膰 dobre pierwsze wra偶enie na kibicach. Tak si臋 jednak nie sta艂o, bowiem w pierwszym domowym starciu Stal zremisowa艂a 3:3 z Chrobrym G艂og贸w, a w drugim spotkaniu uleg艂a 1:2 Puszczy Niepo艂omice. Nadzieje i oczekiwania zwi膮zane z obecno艣ci膮 drugiej rzeszowskiej dru偶yny na zapleczu s膮 jednak spore. Czy Stal zdo艂a je ud藕wign膮膰?

Starcie z G贸rnikiem 艁臋czna b臋dzie dobr膮 okazj膮 do tego, by zgarn膮膰 pe艂ny komplet punkt贸w. Zesp贸艂 z Lubelszczyzny wygl膮da jakby jeszcze nie do ko艅ca otrz膮sn膮艂 si臋 po spadku z PKO BP Ekstraklasy. Zacz臋艂o si臋 od niespodziewanej pora偶ki z Puszcz膮 Niepo艂omice. Nie lepiej by艂o tak偶e w drugiej kolejce, gdzie G贸rnik, ju偶 przed w艂asn膮 publiczno艣ci膮, zremisowa艂 1:1 z Sandecj膮. 艁臋cznianie powinni szybko poszuka膰 pierwszego kompletu punkt贸w, bowiem lada chwila w pami臋ci kibic贸w mo偶e od艣wie偶y膰 si臋 scenariusz z sezonu 2017/18, kiedy G贸rnik zaliczy艂 drugi spadek z rz臋du i wyl膮dowa艂 w II lidze.

Stal Rzesz贸w – G贸rnik 艁臋czna nasze typy

Spodziewamy si臋 wielu bramek i zwyci臋stwa gospodarzy.

Stal Rzesz贸w – G贸rnik 艁臋czna kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Stali, kurs: 2.34

remis, kurs: 3.25

wygrana G贸rnika, kurs: 3.25

Stal Rzesz贸w – G贸rnik 艁臋czna fakty meczowe

G贸rnik wygra艂 tylko jedno z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Poprzednie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem Stali Rzesz贸w

W pi臋ciu ostatnich meczach Stali pod艂o 艂膮cznie 20 goli

Stal Rzesz贸w – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Stal Rzesz贸w – Pogo艅 Grodzisk Mazowiecki 1:0

Puszcza Niepo艂omice – Stal Rzesz贸w 2:1

Stal Rzesz贸w – Chrobry G艂og贸w 3:3

Widzew 艁贸d藕 – Stal Rzesz贸w 6:2

Piast Gliwice – Stal Rzesz贸w 2:0

G贸rnik 艁臋czna – pi臋膰 ostatnich spotka艅

G贸rnik 艁臋czna – Sandecja 1:1

Puszcza Niepo艂omice – G贸rnik 艁臋czna 1:0

G贸rnik 艁臋czna – Motor Lublin 1:1

G贸rnik 艁臋czna – FC Voluntari 2:1

G贸rnik 艁臋czna – Puszcza Niepo艂omice 1:1

