Gabriel Słonina piłkarzem Chelsea

Gabriel Słonina zostanie bramkarzem Chelsea. Młody golkiper dokończy jednak obecny sezon MLS w barwach Chicago Fire i do Premier League trafi w styczniu przyszłego roku.

Jakiś czas temu zainteresowanie usługami Gabriela Słoniny znacznie wzrosło. Sporo mówiło się, że bramkarz Chicago Fire może niebawem trafić na Santiago Bernabeu, jednak finalnie Słoninę czekają przenosiny na Stamford Bridge, gdyż na pozyskanie amerykańskiego golkipera zdecydowała się Chelsea.

Słonina w “The Blues”

O tym, że Gabriel Słonina trafi do Premier League poinformował Fabrizio Romano, który zdradził, że “The Blues” zapłacą z tego tytułu Chicago Fire 15 milionów funtów, wliczając bonusy. Utalentowany bramkarz przyleci w niedzielę do Londynu, aby przejść testy medyczne, a Chelsea powinna niebawem oficjalnie potwierdzić jego transfer. Słonina trafi na Stamford Bridge w styczniu 2023 roku. Golkiper pozostanie w Chicago do grudnia, czyli do końca sezonu MLS.

Przypomnijmy, że Gabriel Sonina doczekał się w maju powołania do dorosłej reprezentacji Polski, jednak golkiper zdecydował wówczas je odrzucić i zadeklarował, że w przyszłości zamierza reprezentować Stany Zjednoczone.