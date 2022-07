Lewandowski wciąż bez gola w barwach Barcelony. Xavi broni polskiego napastnika

Robert Lewandowski wciąż czeka na swojego pierwszego gola w barwach FC Barcelony. Z tego powodu Polak zmuszony jest się już mierzyć z krytyką ze strony hiszpańskich mediów. Xavi podkreślił jednak, że darzy napastnika pełnym zaufaniem.

FC Barcelona pokonała New York Red Bulls 2:0, jednak wśród strzelców bramek ponownie nie znalazł się Robert Lewandowski. Polak nie ma co liczyć na taryfę ulgową ze strony hiszpańskich mediów, które w dość krytycznych słowach odnoszą się do występów Polaka. Po spotkaniu z klubem MLS swoje pełne zaufanie do usług polskiego snajpera potwierdził jednak Xavi.

“To normalne”

Szkoleniowiec FC Barcelony zapewnił, że już niebawem Robert Lewandowski znów zacznie strzelać gole: – To normalne, że jest sfrustrowany. Ale to samo przydarzyło się Luisowi Suarezowi, gdy trafił do Barcelony – powiedział Xavi.– Barca to coś zupełnie innego. Bardzo w niego wierzę, a on o tym wie. Nie martwię się, to tylko mecze towarzyskie – dodał szkoleniowiec FC Barcelony.

Robert Lewandowski zadebiutował w barwach “Dumy Katalonii” 24 lipca, w meczu przeciwko Realowi Madryt. Polak spędził wówczas na boisku 45 minut i na początku drugiej połowy został zmieniony przez Aubameyanga. Nieco więcej czasu Lewandowski dostał w meczu z Juventusem, gdzie zagrał nieco ponad 60 minut. Spotkanie z New York Red Bulls było jego trzecim w barwach FC Barcelony.