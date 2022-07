Nicola Zalewski opuścił boisko z urazem

AS Roma pokonała 1:0 Tottenham w meczu towarzyskim. Spotkania nie dokończył jednak Nicola Zalewski, który zmuszony był przedwcześnie opuścić boisko.

Zalewski rozpoczął mecz w podstawowym składzie, a Jose Mourinho zdecydował się ponownie wystawić go na lewym wahadle. Polak prezentował się nieźle, ale po godzinie gry jego przygoda z tym spotkaniem dobiegła końca. Zalewski nabawił się urazu bez kontaktu z rywalem i musiał opuścić plac gry.

Jak długa przerwa?

Nie wiadomo jeszcze na ile poważna jest kontuzja Zalewskiego, jednak niewiele wskazuje na to, by miała ona wykluczyć reprezentanta Polski z gry na dłużej. Najprawdopodobniej chodzi o drobny uraz kostki. Polak ma jednak jeszcze sporo czasu na to, by dojść do siebie, bowiem AS Roma rozpocznie zmagania w Serie A w połowie sierpnia spotkaniem, w którym rywalem rzymian będzie Salernitana.