Do Kataru bez Jakuba Modera. Polak przeszedł kolejną operację

Potwierdził się najczarniejszy scenariusz. Jakuba Modera zabraknie w kadrze reprezentacji Polski na tegoroczne mistrzostwa świata. Według “The Athletic”, Polak zmuszony był przejść kolejną operację.

W kwietniu tego roku, podczas spotkania z Norwich Jakub Moder nabawił się poważnej kontuzji więzadła krzyżowego bocznego. Pomocnik przedwcześnie opuścił murawę i już wówczas wielu podejrzewało, że Polak może mieć spore trudności z tym, by jeszcze w 2022 roku powrócić na boisko. Wciąż nie wiemy jak długa będzie przerwa Modera, ale kolejny zabieg, który niedawno przeszedł piłkarz reprezentacji Polski wskazuje, że najprawdopodobniej zabraknie go w kadrze na katarski mundial.

Dłuższa przerwa Modera

Dyrektor techniczny Brighton, David Weir, potwierdził, że w procesie rehabilitacji Jakuba Modera pojawiły się pewne komplikacje i piłkarz najpewniej nie wróci do gry przed końcem roku kalendarzowego: – Po powrocie do Anglii doświadczył pewnej sztywności i ograniczeń w ruchu, gdy zintensyfikował rehabilitację, więc przeszedł drugi zabieg chirurgiczny, aby złagodzić ten problem. To powszechna procedura wymagana w przypadku tak poważnego urazu kolana – powiedział Weir.

– W pełni doceniamy chęć bycia dostępnym na mistrzostwa świata, ale zawsze byliśmy pewni, że szansa na to jest bardzo mała. Jego rehabilitacja nadal przebiega zgodnie z harmonogramem, który pierwotnie przewidywaliśmy – dodał dyrektor techniczny klubu.