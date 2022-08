W jedenastce Leeds zabraknie miejsca dla Mateusza Klicha? Trener zabrał głos

Mateusz Klich może jeszcze w tym oknie transferowym odejść Leeds. Jesse Marsch, menadżer klubu Polaka, dał do zrozumienia, że pozycja Klicha w zespole jest dość niepewna.

Pomimo że w ubiegłym sezonie Mateusz Klich pojawił się na boisku w 33 spotkaniach Leeds w Premier League, to polski pomocnik może mieć spore trudności, by zbliżyć się do tego wyniku w rozpoczynającej się w najbliższy weekend kampanii. Menadżer Leeds, Jesse Marsch, zasugerował za pośrednictwem mediów, że najlepszym rozwiązaniem dla Polaka może być transfer do innego klubu.

Klich odejdzie z Leeds?

Leeds-live.co.uk poinformowało, że szkoleniowiec drużyny przekazał Klichowi, iż ten musi regularnie grać, jeśli marzy o wyjeździe na mundial i dodał, że nie jest pewien czy w Leeds Polak otrzyma tyle szans na występ.

Klich usiadł na ławce podczas towarzyskiego spotkania z Cagliari. Po meczu Jesse Marsch oficjalnie odniósł się do sytuaci Polaka w drużynie: – Bardzo lubię Mateusza i jego mentalność jest świetna. On, co zrozumiałe, naprawdę chce pojechać na Mistrzostwa Świata. Lubię mieć Mateusza w składzie, jest świetnym facetem i jego wkład jest znaczący, więc zobaczymy, co się stanie – powiedział menadżer Leeds.

Angielskie media odebrały słowa Marscha jako sygnał, że polski pomocnik nie może w najbliższym sezonie liczyć na zbyt duże zaufanie ze strony szkoleniowca Leeds. Może to więc oznaczać, że jeśli Klich chciałby odpowiednio przygotować się do nadchodzących mistrzostw świata, to będzie zmuszony niebawem poszukać nowego pracodawcy.