Ekstraklasa: Wisła Płock i Cracovia nadal na czele

Trzy kolejki za nami i ligowa tabela nadal wygląda podobnie. Trzy ekipy mają na swoim koncie komplet punktów. Raków Częstochowa ze względu na przełożony mecz drugiej kolejki wygrał dwukrotnie i jest za plecami duetu liderów. Wisła Płock i Cracovia to na dzisiaj dwie najmocniejsze ekstraklasowe drużyny!

Jeśli ktoś deprecjonował dotychczasowe wygrane duetu liderów, to był w błędzie. Trzecia kolejka pokazała, że Wisła Płock Pavola Stano i Cracovia Jacka Zielińskiego potrafią rozdawać karty przeciwko najmocniejszym. Pierwsi pokonali w niedzielę aktualnego mistrza Polski w Poznaniu. Drudzy w piątek ograli poprzedniego mistrza przed własną publicznością. Bilans obu ekip robi wrażenie – 9pkt oraz 10:1 w bramkach przypadku płocczan i 7:0 w wykonaniu Pasów.

Za ich plecami Raków Częstochowa. W drugiej kolejce nie grali, to też ich komplet punktów to 6 “oczek” po domowych wygranych z Wartą oraz Stalą Mielec. Co ciekawe ci ostatni jako pierwsi strzelili gola – a nawet dwa – przeciwko ekipie Marka Papszuna.

Dzisiaj jednak wicemistrz kraju może wypaść poza podium. Stanie się tak, jeśli Śląsk Wrocław wygrałby swoje spotkanie w Kielcach na zakończenie trzeciej kolejki. Beniaminek jednak będzie chciał opuścić strefę spadkową, do czego potrzebny jest mu remis.

Lech na dnie

Po wczorajszej porażce z Wisłą Płock, Lech Poznań trafił na ligowe dno. Zero punktów i 1:5 w bramkach po dwóch domowych(!) porażkach na inauguracje stadionu. To też pewien paradoks, bowiem licząc Superpuchar, Kolejorz przegrał już trzy mecze przy Bułgarskiej w tym sezonie na polskim podwórku. W europejskich pucharach z kolei dwa domowe zwycięstwa, bez straty gola. Tuż nad Lechem były mistrz z Gliwic. Rozpoczęli od dwóch porażek – i przełożonego meczu z Rakowem. Warto dodać, że ekipa Waldemara Fornalika jako jedyna w lidze nie strzeliła jeszcze gola.

***

Już dzisiaj ostatnie spotkanie 3. kolejki Ekstraklasy. Na Suzuki Arena w Kielcach Korona zagra ze Śląskiem Wrocław. Początek o godzinie 19:00.