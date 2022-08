Łukasz Skorupski przedłuży kontrakt z Bologną

Wszystko wskazuje na to, że Łukasz Skorupski pozostanie we włoskiej Bolonii na dłużej. Gianluca di Marzio informuje, że polski golkiper przedłuży dziś kontrakt z klubem.

Od czterech sezonów Łukasz Skorupski pozostaje numerem jeden w bramce Bologni i nie zapowiada się, by w najbliższym czasie miało się to zmienić. Polak niezmiennie cieszy się sporym zaufaniem sztabu, a dowodem na to ma być nowa umowa, pod którą we wtorek golkiper złoży swój podpis.

Skorupski kolejne trzy lata w Bolonii?

Obecny kontrakt Łukasza Skorupskiego dobiega końca w czerwcu przyszłego roku i Bologna była świadoma, że jeśli pragnie zatrzymać Polaka w swojej bramce, to nową umowę należy parafować jeszcze tego lata.

Gianluca di Marzio informuje, że tak właśnie się stanie i jeszcze we wtorek Polak przedłuży kontrakt z klubem. Nowa umowa Skorupskiego obowiązywać ma do końca sezonu 2025/26