Dusan Kuciak kontuzjowany, Lechia ma kłopot

Nie ma wątpliwości, że Dusan Kuciak to topowy golkiper w warunkach polskiej ligi. Jego brak może mocno ciążyć gdańskiemu klubowi. Słowak teraz wypada na kilka tygodni z bramki biało-zielonych.

Już w spotkaniu z Widzewem w bramce Lechii pojawił się Michał Buchalik. Na ławce zasiadł młody Antoni Mikułko, a Słowaka nie było nawet w kadrze meczowej. – Na ten moment nie jesteśmy w stanie określić, ile potrwa przerwa Dusana. To mogą być 2 tygodnie, 4 tygodnie, a nawet 6 tygodni. Wszystko jest możliwe, bo to jest kontuzja ręki. Mam nadzieję, że w ciągu 3-4 tygodni Dusan do nas wróci, ale najważniejsze jest, aby to pęknięcie się dobrze zagoiło – powiedział trener Tomasz Kaczmarek.

Dusan Kuciak to niezwykle doświadczony golkiper. W polskiej ekstraklasie rozegrał już 298 spotkań i lada moment będzie mógł świętować 300. występ. Na to jednak poczeka jeszcze, aż do powrotu na boisko. Do tego czasu wspomniany Buchalik przejmuje rolę numeru jeden w bramce gdańskiego zespołu.

Lechia Gdańsk po trzech kolejkach jest na 13. miejscu w tabeli. Warto dodać, że rozegrała jedno spotkanie mniej. W tym czasie przegrała w Płocku 0:3 oraz pokonała Widzew 3:2. W międzyczasie także odpadła w europejskich pucharach, po domowej porażce z Rapidem Wiedeń 1:2. Za kilka dni gdańszczanie podejmują w domu Koronę Kielce. Spotkanie odbędzie się w sobotę 6 sierpnia o godzinie 15:00.