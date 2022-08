Liga Mistrzów: Znamy pary fazy play-off eliminacji

Już dzisiaj rusza trzecia runda eliminacji do Champions League. Liga Mistrzów od wielu lat jest bardziej dostępna w eliminacjach dla wielu słabszych lig. Stąd obecność wielu – w teorii – egzotycznych ekip w losowaniu fazy play-off nie może dziwić.

Tylko sześć drużyn trafi przez eliminacje do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Pozostałe 26 miejsce już zostały obsadzone na podstawie wyników z ubiegłego sezonu. O sześć miejsc powalczy dwanaście ekip w dwóch ścieżkach. Cztery pary w ścieżce mistrzowskiej oraz dwie ligowej, a zatem chodzi o wicemistrzów lub trzecie ekipy w swoich krajach.

Najciekawiej może być w przypadku pary Dynamo Kijów – Benfica Lizbona, jeśli oba kluby uporają się z rywalami w trzeciej rundzie. Byłaby to okazja na powtórkę meczu z fazy grupowej poprzedniego sezonu. Ponadto finalista ostatniej edycji LE – Rangersi – mogą zmierzyć się z kimś z dwójki Monaco lub PSV. W ścieżce mistrzowskiej znamy jedną parę: FC Kopenhaga – Trabzonspor. Pogromca Lecha – Karabach – najpierw musi ograć Ferencvaros, a jeśli to się uda, wówczas zostanie ktorś z duetu Sheriff Tiraspol – Viktoria Pilzno. Warto dodać, że wszyscy uczestnicy trzeciej rundy mają zapewniony występ przynajmniej w fazie grupowej Ligi Konferencji. Odpadnięcie w fazie play-off LM daje z kolei awans do grupy Ligi Europy.

Play-off round draw set ✅

Who's going through to the group stage❓ 🔜 Games: 16/17 & 23/24 August#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/ZlWaFnghwa — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 2, 2022

Spotkania fazy play-off odbędą się 16 i 17 sierpnia oraz 23-24 w przypadku rewanżowych gier.