Liga Konferencji: Lech i Raków poznali potencjalnych rywali w IV rundzie eliminacji

Już w czwartek Lech Poznań i Raków Częstochowa zagrają w III rundzie eliminacji do Ligi Konferencji. Zanim przystąpią do rywalizacji, poznali już potencjalnych rywali w ostatniej fazie kwalifikacji. Droga do fazy grupowej wydaje się być otwarta zwłaszcza w przypadku mistrza kraju. Nieco trudniejsze zadanie może mieć Raków.

Jako pierwszy swojego rywala poznał Lech Poznań. Mistrz kraju uczestniczy w ścieżce mistrzowskiej. Jeśli Kolejorz pokona Vikingura Reykjavik, to może trafić kolejnego rywala ze Skandynawii. Różnica jest jednak taka, że chodzić będzie o przegranego ze spotkania Malmo – Dudelange. Te dwie ekipy spotkają się bowiem w III rundzie Ligi Europy, po odpadnięciu z Ligi Mistrzów w rundzie drugiej.

Z kolei Raków Częstochowa po ewentualnym wyeliminowaniu Spartaka Trnava trafi na kogoś z duetu Slavia Praga – Panathinaikos. Wydaje się, że faworytem tej potyczki będą Czesi. W tym przypadku już chodzi o zwycięzcę czesko-greckiej rywalizacji. Oba zespoły grają już w LKE.

Mecze czwartej rundy odbędą się w dniach 18 i 25 sierpnia. Polskie kluby, jeśli znajdą się w ostatniej fazie eliminacji, wówczas pierwsze spotkania zagrają u siebie, a rewanże na wyjazdach. Dopiero wygranie tej czwartej rundy da prawo gry w fazie grupowej Ligi Konferencji 2022/2023.

***

Przypomnijmy jednak, że przed mistrzem i wicemistrzem Polski dopiero pierwsze mecze III rundy. W czwartek na boisko najpierw wyjdzie Raków Częstochowa. Ekipa Marka Papszuna o 18:30 rozpocznie mecz w słowackiej Trnavie. Z kolei Lech Poznań zagra o 20:45 w Reykjaviku z Vikingurem. Oba spotkania pokaże TVP Sport.