Beniaminek, bogacz i faworyt w jednym. Wieczysta Kraków na poziomie centralnym

Dwa kolejne awanse, a w planach następne. Wieczysta Kraków nijak nie przystaje do lig, w których występuje. Ogromne pieniądze wykładane przez Wojciecha Kwietnia. Do tego bardzo znane nazwiska, warunki do treningu, zagraniczne wojaże i wielkie kluby rywalami w sparingach. Już jutro krakowski klub rozpoczyna rozgrywki w III lidze.

Przytomnie w ostatnich “Nocnych gadkach” na kanale Youtube Meczyki.pl zauważył Łukasz Olkowicz z Przeglądu Sportowego. Dziennikarz znany z cyklu “Prześwietlenie” dodał, że brakuje mu budowy akademii przy Wieczystej. Wojciech Kwiecień wychodzi jednak z założenia, że celem jest szybki awans w klubowej hierarchii. To oczywiście nie wyklucza faktu, by równolegle funkcjonowała klubowa akademia na niezłym poziomie. Tego nie ma, co może się odbić za jakiś czas. W końcu nikt nie ma wątpliwości, że w niedalekiej przyszłości powinni zostać trzecim najsilniejszym krakowskim klubem. Gdyby nie kłopoty Wigier Suwałki, to już w najbliższym sezonie graliby z Hutnikiem Kraków w jednej lidze. A tak hutnicy oraz Garbarnia nadal są poziom wyżej. Wydaje się jednak, że szybko się może to zmienić.

Beniaminek faworytem

Wieczysta Kraków awansowała do III ligi po tym, jak zmiażdżyła swoją grupę (zachodnią) w IV lidze. Co ciekawe zdobycie ponad 90 punktów w całym sezonie – na 102 możliwe – mogło okazać się niewystarczające. W Małopolsce, jak i wielu województwach, IV liga jest podzielona na dwie grupy. Na zachodzie rządziła Wieczysta, a na wschodzie rezerwy Bruk-Bet Termaliki Nieciecza. Jedynego beniaminka z regionu musiał wyłonić baraż. W nim zdecydowanie lepsza okazała się ekipa z Krakowa, pokonując rywala w dwumeczu 7:0. Podopieczni Franciszka Smudy po awansie z miejsca zostali głównym faworytem rozgrywek.

Wszędzie widoczny przepych

Beniaminek trzeciej ligi jadący na zgrupowanie do Austrii? Proszę bardzo. Wśród przeciwników ekipy z Serie A czy LaLiga? Nie ma problemu. Salernitana z Franckiem Riberym, do tego Mallorca oraz dwóch rywali, którzy już nie robili takiego wrażenia – Dynamo Czeskie Budziejowice czy Al-Wahda, trzeci zespół ligi Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Ten przepych jest widoczny zewsząd. Po samej kadrze zespołu to jest jasne, jakie są cele. Znanych nazwisk nie brakuje. Tylko w tym okienku transferowym trafili do Krakowa Błażej Augustyn i Michał Mak. Co ciekawe zajęli miejsce Wilde-Donalda Guerierra, Łukasza Burligi czy Seweryna Michalskiego, którzy odeszli. Od dawna jednak duetem rozpoznawczym żółto-czarnych są Sławomir Peszko i Radosław Majewski. Ponadto CV z Ligą Mistrzów może pochwalić się Thibault Moulin. Sporo występów w Ekstraklasie ma także Maciej Jankowski, bohater pierwszego barażu z Termaliką – 4 gole. Swoje na najwyższym poziomie zagrali także Patrik Misak ze Słowacji czy Jakub Bąk. Ponadto są zawodnicy, którzy doskonale radzili sobie na drugim czy trzecim poziomie ligowym w naszym kraju: Patryk Kołodziej, Mateusz Gamrot czy Maksymilian Hebel. Lista długa i imponująca.

Mocne nazwisko z Ukrainy

To jednak nie koniec. Kilka dni przed sezonem Wieczysta Kraków zgarnęła z rynku bardzo ciekawego zawodnika. Denys Favorov dla większości kibiców jest zapewne anonimem. Ale do trzeciej ligi przychodzi 31-letni piłkarz, który kilka miesięcy temu grał w europejskich pucharach. Na jego koncie widnieje 80 występów w Premier Liha, które zapisał w swoim CV przez ostatnie 3,5 sezonu, licząc za połowę ten ostatni przerwany z powodu rosyjskiej agresji.

Wow! 🇺🇦➡️🇵🇱 Denys Favorov w Wieczystej Kraków. To kawał dobrego gracza. Od kilku dni słyszałem, że jeżeli gdzieś pójdzie, to pewnie do Ekstraklasy. Na ten sezon wróżono mu raczej grę w europejskich pucharach w jednym z ukraińskich klubów. W Zorii miał ekstraklasową pensję pic.twitter.com/1qQXuDfVRV — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) August 2, 2022

– Były już zawodnik Zorii Ługańsk przebywał w Polsce od kilku miesięcy. Mocno zastanawiające, że żaden klub z wyższej ligi wcześniej nie przekonał tego zawodnika do podpisania kontraktu. Ewentualnie potwierdza się to, jak słabo rozbudowane są działy sportowe naszych klubów, nie wspominając o bankach informacji. Ukrainiec w ostatnim czasie trenował i grał w sparingach Osadnika Myślibórz, klubu z zachodniopomorskiej klasy okręgowej. Boczny obrońca mogący występować także jako mobilny defensywny pomocnik jeszcze w grudniu rozgrywał spotkanie w Lidze Konferencji, natomiast sezon wcześniej zaliczył wszystkie grupowe mecze w Lidze Europy – pisał na łamach Goal.pl Janekx89.

Tym samym Favorov podpisał dwuletni kontrakt z Wieczystą i będzie stanowił potężnie wzmocnienie zespołu na czwartym poziomie ligowym.

Cyrk obwoźny z nową trasą

Wieczysta Kraków wszędzie będzie wzbudzała spore zainteresowanie. Pojadą na mecz z innym beniaminkiem, Lublinianką, to zapewne wypełnią niewielki obiekt przy Leszczyńskiego w Lublinie. Podobnie będzie przy okazji wizyt w Sandomierzu, Tarnowie, Chełmie, Ostrowcu, Stalowej Woli, Dębicy, Białej Podlaskiej, nie wspominając już o takich miejscach, jak Połaniec, Wiązownica, Łagów czy Sieniawa.

Każdy będzie chciał nieco odejść od trzecioligowej szarzyzny. Wcale nie chodzi o “żarówiaste” barwy krakowskiego klubu. Sporo znanych postaci, gwiazdy oraz rozgłos projektu Wojciecha Kwietnia robi swoje. Skoro można obejrzeć zawodników dotychczas niedostępnych na tym poziomie, trzeba wybrać się na lokalne stadiony. Dodatkowa motywacja również będzie dla każdego z rywali Wieczystej. W końcu pokonanie potentata i hegemona to zapewnienie sobie darmowej reklamy w ogólnopolskich mediach.

***

Wieczysta Kraków pół żartem, pół serio inauguruje nowy sezon III ligi, grupy IV. Ich mecz z KSZO Ostrowiec otworzy rozgrywki ligowe w południowo-wschodniej Polsce. Początek w sobotę 6 sierpnia o godzinie 12:00.