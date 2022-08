Aubameyang dołączy do Chelsea?

Jeszcze w styczniu Pierre-Emerick Aubameyang przenosił się z Arsenalu do FC Barcelony. Teraz, według wiadomości Fabrizio Romano, piłkarz może wrócić do Premier League. Zainteresowana transferem miałaby być Chelsea.

Osoba Aubameyanga zwróciła uwagę Chelsea, która szuka właśnie takie profilu zawodnika. Ma to związek z sytuacją Timo Wernera, który cały czas jest bliski transferu wychodzącego. Mówi się, że Niemiec może wrócić do RB Leipzig.

Jak wspomnieliśmy, Aubameyang trafił do Barcelony w zimowym okienku transferowym. W dwudziestu trzech meczach na poziomie ligi hiszpańskiej i Ligi Europy Gabończyk zdobył trzynaście trafień. Jego umowa z Blaugraną jest ważna jeszcze przez najbliższe trzy sezony.

Na ten moment nie wiadomo na ile faktycznie realny jest transfer piłkarza do Chelsea. Pewne jest jednak to, że The Blues mocno szukają piłkarza na pozycję napastnika, który zagwarantowałby co najmniej kilkanaście goli w sezonie