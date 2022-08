Co z transferem Michała Helika do Lecha Poznań?

Przedłuża się saga związana z transferem Michała Helika do Lecha Poznań. Kolejorz chciałby jak najszybciej sfinalizować ten transfer, jednak niewiele wskazuje na to, by sytuacja wyjaśniła się w ciągu najbliższych dni.

Kłopoty w defensywie

Lech Poznań na starcie sezonu ma ogromne kłopoty w defensywie. Kontuzjowany od dłuższego czasu pozostaje Bartosz Salamon, a urazu doznał także Antonio Milić. Co więcej, ze zdrowotnymi kłopotami zmaga się również Lubomir Satka, który zresztą ma jednocześnie zgodę na odejście w tym okienku. TO wszystko powoduje, że John van den Brom w centrum obrony musi korzystać z młodego Maksymiliana Pingota, wypożyczonego Filipa Dagerstala lub Barry’ego Douglasa, który nominalnie jest lewym defensorem.

Lech czeka na Helika

Kolejorz najchętniej sprowadziłby do siebie Michała Helika. Według wiadomości, jakie niedawno przekazał Sebastian Staszewski z Interii, mistrzowie Polski porozumieli się już z angielskim Barnsely w kwestii kwoty za transfer Polaka. Miałaby ona oscylować wokoło 1,5 miliona euro + bonusy, co byłoby rekordem naszej ligi.

Teraz piłeczka znajduje się po stronie zawodnika. Ten ma jednak inne ciekawe oferty o czym z kolei poinformował Tomasz Włodarczyk, dziennikarz Meczyków. Według niego, na ten moment transfer Helika do Lecha jest dalej niż bliżej.

Jaki będzie ostateczny finał całej historii? Z pewnością w przypadku braku transferu Helika Lech Poznań może mieć bardzo duży problem, bo to właśnie 26-latek spełnia wszystkie wymagania profilu zawodnika jakiego szukają w stolicy Wielkopolski.