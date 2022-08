Raków Częstochowa wygrywa w Trnavie!

Raków Częstochowa wywiózł cenne zwycięstwo ze spotkania w Trnavie. Wicemistrzowie Polski ograli Spartak Trnava 2:0 i to oni znajdują się o krok od awansu do IV rundy kwalifikacji.

Marek Papszun nie zaskoczył wyjściowym składem swojej drużyny. W bramce znalazł się Kacper Trelowski, który zastąpił nieobecnego Vladana Kovacevicia. Trójkę środkowych obrońców tworzyli Rundić, Arsenić i Svarnas, na wahadłach wystąpili Kun i Tudor, w środku pola zagrali Papanikolau oraz Lederman, a najbardziej ofensywnie ustawieni zostali Ivi, Gutkovskis oraz Wdowiak.

Raków Częstochowa od samego początku chciał narzucić swój styl gry. Piłkarzom Marka Papszuna udało się to potwierdzić w 30. minucie, gdzie koronkową akcję wykończył Ivi López. Wcześniej polskim zawodnikom udało się wymieć aż sześc podań z rzędu, a asystę zaliczył Mateusz Wdowiak. Jak pokazały powtórki, López w momencie ostatniego zagrania znajdował się na minimalnym spalonym, ale arbiter uznał bramkę!

Wynik udało się podwyższyć jeszcze przed przerwą. Faulowany w polu karnym gospodarzy był Giannis Papanikolaou, a sędzia wskazał na jedenasty metr. Do piłki podszedł Ivi López i po raz drugi w tym spotkaniu pokonał golkipera Spartaka Trnava, Dominika Takaca!

Gospodarze starali się odgryzać po zmianie stron, zwłaszcza w samej końcówce meczu. Pomimo to, Raków pozwolił im na raptem jedno celne uderzenie i ostatecznie dowiózł świetny wynik do ostatniego gwizdka. Tym samym podopieczni Marka Papszuna są bardzo blisko awansu do czwartej rundy kwalifikacji, gdzie zmierzą się ze Slavią Praga lub Panathinaikosem Ateny.

Rewanż w Częstochowie już za tydzień o godzinie 18:00.

Spartak Trnava – Raków Częstochowa 0:2 (0:2)

Gole: 0:1 López; 0:2 López