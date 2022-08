Robert Lewandowski zaprezentowany! Będzie “9” na plecach

Na ten moment wszyscy czekali. Robert Lewandowski po raz pierwszy pojawił się oficjalnie w koszulce Barcelony na Camp Nou. Prezentacja Polaka odbyła się obiekcie Blaugrany przy obecności około 45 tysięcy kibiców.

Początkowo planowana na 11:00, ostatecznie stanęło na 12:30. Wszystko przez logistykę. Pierwsza godzina nieco kolidowała z porannym treningiem. A tak wszystko można było spokojnie pogodzić. Fani Blaugrany tłumnie przybyli na Camp Nou obejrzeć prezentacje największej gwiazdy, która przed chwilą trafiła do klubu. Mówi się, że aż 45 tysięcy kibiców było spodziewanych na trybunach największego hiszpańskiego obiektu.

Robert Lewandowski wyszedł z tunelu na murawę przy akompaniamencie klubowego hymnu. Po chwili krótkich przemówień, a także wywiadu w języku angielskim, zaprezentował swoje umiejętności techniczne. Kilka żonglerek, kilka tricków i runda honorowa przy trybunach, pozdrawiając swoich nowych kibiców.

Jest 9!

Fani, którzy zamówili koszulki Polaka z numerem dziewięć mogą odetchnąć z ulgą. Podobnie jak marka RL9. Robert Lewandowski wyszedł na murawę z numerem 9. Dotychczas ten był zarezerwowany dla Memphisa Depaya. Jednak coraz głośniej o transferze Holendra do innego klubu. Zresztą nawet w przypadku pozostania Depaya w klubie, nie ma wątpliwości, że ze względów marketingowych zdecydowanie lepszym ruchem było przekazanie numeru swojej nowej gwieździe.

Kiedy debiut Roberta Lewandowskiego na Camp Nou?

Dokładnie 19 lipca tego roku Robert Lewandowski został oficjalnie piłkarzem Barcelony. Błyskawicznie dołączył do zespołu, który rozpoczął przygotowania do nowego sezonu w Stanach Zjednoczonych. Polski napastnik zadebiutował w sparingu przeciwko Realowi Madryt. Miał jeszcze okazje wystąpić w meczach z Juventusem oraz New York Red Bulls. Jak dotąd nie trafił do siatki w nowych barwach. Kolejna okazja pojawi się już w najbliższą niedzielę (7 sierpnia) o 20:00. Wówczas Robert Lewandowski i spółka zagrają z UNAM Pumas z Meksyku w ramach corocznego Trofeo Joan Gamper. To spotkanie zawsze otwiera sezon, tydzień przed pierwszym meczem ligowym.

Z kolei w kolejną sobotę – 13 sierpnia – Barcelona zagra pierwszy mecz ligowy. Również na Camp Nou, a rywalem będzie Rayo Vallecano. Początek o godzinie 21:00 na antenie Canal+Premium.