Mecz Śląsk Wrocław – Widzew Łódź bez kibiców gości!

To miał być hit sobotnich spotkań w Ekstraklasie na murawie i na trybunach. Śląsk Wrocław – Widzew Łódź to spotkania, które generują mnóstwo emocji. Nie są to derby, ale dla jednych i drugich fanów to długo wyczekiwane mecze. Niestety, tym razem tak nie będzie…

Śląsk Wrocław jeszcze nie poinformował swoimi oficjalnymi kanałami na temat tej decyzji. O niej jednak szeroko pisze portal ŚląskNet.com. Wcześniej pojawiały się pogłoski, które nie były oficjalnie potwierdzone. Teraz jednak sprawa jest jasna. Śląsk Wrocław – Widzew Łódź odbędzie się jedynie z udziałem kibiców gospodarzy. Ponad półtora tysiąca fanów beniaminka Ekstraklasy będzie musiało obejść się smakiem i obejrzeć spotkanie w telewizji.

– Pragniemy podkreślić, iż bezpieczeństwo każdego uczestnika naszych meczów jest dla nas wartością nadrzędną i niepodważalną. Od kilku tygodni wrocławski klub intensywnie pracuje nad należytym zabezpieczeniem sobotniej imprezy. Jednakże w ostatnich dniach docierały do nas informacje dotyczące nie tylko wzajemnych prowokacji zantagonizowanych grup kibiców i niespotykanego dotąd wzrostu napięcia, lecz także sygnały świadczące o tym, że na stadionie pojawią się osoby nie będące w żadnym stopniu zainteresowane widowiskiem sportowym, a wyłącznie próbami zakłócania porządku i łamania prawa. (…) Podjęliśmy tym samym decyzję o zamknięciu sektora kibiców gości podczas meczu Śląsk Wrocław – Widzew Łódź – czytamy oświadczenie wrocławskiego klubu na stronie ŚląskNet.com.

Szykowało się piłkarskie święto z dużą liczbą kibiców, ale obecna decyzja władz wrocławskiego klubu niestety niweczy wszelką promocje, o którą zadbali fani WKS-u. Po raz kolejny działacze podejmują decyzje ograniczające dostęp do meczów piłkarskich. Trudno w takiej sytuacji zadbać o rozwój i zainteresowanie ligi oraz dyscypliny w Polsce…

Początek meczu Śląsk Wrocław – Widzew Łódź jutro o godzinie 20:00. Transmisja w Canal+Sport.