Płacheta z pierwszym golem w sezonie. Polak trafił do siatki w meczu z Huddersfield

Latem Przemysław Płacheta zamienił Norwich na Birmingham City, gdzie Polak trafił na roczne wypożyczenie. W piątek reprezentant Polski strzelił pierwszego ligowego gola w tym sezonie.

W poprzedniej kampanii Płacheta zapisał na swoim koncie jedynie 12 występów w Premier League w barwach Norwich. Pomimo że “Kanarki” spadły z elity, to sytuacja Polaka niezbyt się poprawiła i klub zdecydował się wypożyczyć go do innego klubu Championship – Birmingham City.

Płacheta zdołał trafić do siatki już w swoim drugim oficjalnym występie w tym sezonie. W pierwszej kolejce Polak co prawda rozegrał 83 minuty, jednak spotkanie z Luton zakończyło się bezbramkowym remisem.

Znacznie lepiej reprezentant Polski będzie na pewno wspominał piątkowy mecz z Huddersfield. Płacheta spędził na boisku 89 minut, a pod koniec pierwszej połowy zdobył bramkę, która, jak się okazało, była bramką na wagę zwycięstwa. Finalnie Birmingham pokonało bowiem Huddersfield 2:1.