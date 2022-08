Chicago Fire górą w “polskim” meczu. Kacper Przybyłko z dubletem

Pięć bramek oglądali kibice w starciu Charlotte FC z Chicago Fire. Aż trzy z nich były autorstwa polskich piłkarzy. Dubletem popisał się Kacper Przybyłko, a do siatki trafił również Karol Świderski.

Spotkanie pomiędzy Charlotte FC i Chicago Fire okazało się pojedynkiem polskich napastników. W nim Kacper Przybyłko triumfował nad Karolem Świderskim 2:1. W całym meczu Chicago Fire pokonało natomiast Charlotte 3:2.

Przybyłko górą w “polskim meczu”

To miał być “polski” mecz. W spotkaniu mogło bowiem wystąpić aż czterech naszych reprezentantów. Ostatecznie jednak Kamil Jóźwiak i Jan Sobociński nie znaleźli uznania w oczach szkoleniowca Charlotte FC i nie znaleźli się w wyjściowym składzie. Na murawie zameldowali się za to Kacper Przybyłko i Karol Świderski, którzy urządzili sobie pojedynek strzelecki.

Jako pierwszy z Polaków do siatki trafił Przybyłko, który w 21. minucie doprowadził do wyrównania. Chwilę później piłkarze z Chicago wyszli na prowadzenie dzięki bramce Navarro, ale tuż przed gwizdkiem kończącym pierwszą połowę do wyrównania doprowadził Karol Świderski.

Druga część przebiegła już pod dyktando przyjezdnych, a rezultat spotkania ustalił Kacper Przybyłko, dla którego było to piąte trafienie w tym sezonie. Świderski ma na razie na swoim koncie 7 bramek.