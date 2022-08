Lewandowski z debiutanckim golem. Polak wybrany graczem meczu

Na plecy Roberta Lewandowskiego wróciła “dziewiątka”, a reprezentant Polski wrócił do strzelania. Lewandowski nie tylko wpisał się na listę strzelców, ale pozostawał również wyróżniającą się postacią całego spotkania.

Starcie z Pumas było dla “Dumy Katalonii” ostatnim przetarciem przed rozpoczynającym się już w najbliższy weekend sezonem La Liga. Podopieczni Xaviego rozbili zespół z Meksyku aż 6:0, a publiczność zgromadzoną na Camp Nou w końcu oczarował Robert Lewandowski.

Lewandowski wybrany graczem meczu

Polak wpisał się na listę strzelców już w trzeciej minucie spotkania. Polak wykorzystał podanie Pedriego i trafił do siatki z ostrego kąta. To był jednak dopiero początek kłopotów Pumas. Zaledwie kilkadziesiąt sekund później Polak odwdzięczył się Pedriemu, który w piątej minucie podwyższył prowadzenie. Bramkę na 3:0 zdobył jeszcze przed upływem dziesiątej minuty gry Ousmane Dembele. Tym razem “Lewy” nie brał udziału w akcji bramkowej.

W 19. minucie Lewandowski ponownie popisał się kapitalną asystą do Pedriego, który trafił na 4:0. Na kolejne bramki przyszło nam poczekać do drugiej połowy. Wówczas Lewandowski miał okazję po raz ostatni zaznaczyć swoją okazję na boisku, gdyż w 49. minucie zaliczył asystę drugiego stopnia przy golu Aubameyanga, a 11 minut później opuścił plac gry. Przed ostatnim gwizdkiem do siatki trafił jeszcze tylko Frenkie de Jong, ustalając rezultat spotkania na 6:0.

Dzisiejszy występ polskiego napastnika nie przeszedł niezauważony, gdyż Polak został wybrany najlepszym piłkarzem niedzielnego spotkania. Okazja na potwierdzenie swojej doskonałej dyspozycji pojawi się już w sobotę, kiedy “Duma Katalonii” rozpocznie sezon La Liga meczem z Rayo Vallecano.