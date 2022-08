Debiut marzeń Szymańskiego. Polak z dwiema asystami w debiucie

Sebastian Szymański nie mógł sobie wymarzyć lepszego debiutu w barwach Feyenoordu. Polak zaliczył dwie asysty, a jego nowy zespół pokonał Vitesse aż 5:2.

Latem Szymański trafił do Feyenoordu na roczne wypożyczenie, a holenderski klub zagwarantował sobie możliwość wykupu polskiego piłkarza. Jeśli 23-latek będzie prezentował w Eredivisie taką formę jak w pierwszym spotkaniu, to klub z Rotterdamu może bardzo szybko zdecydować się zatrzymać reprezentanta Polski na dłużej.

Dwie asysty w debiucie

Sebastian Szymański spędził na boisku zaledwie 65. minut, jednak wystarczyło to, by w dużym stopniu przyczynić się do zwycięstwa Feyenoordu. Polak zaliczył asysty przy trafieniach Walemarka oraz Danilo i był jednym z wyróżniających się piłkarzy pierwszej części spotkania.

DWIE ASYSTY SEBASTIANA SZYMAŃSKIEGO! 🇵🇱🔥 Ktoś tu jest w formie przed mistrzostwami świata w Katarze! 💪 pic.twitter.com/O4dtFDx0d8 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 7, 2022

W doliczonym czasie gry Szymański został jednak ukarany żółtą kartką i być może właśnie to wpłynęło na fakt, że po 20 minutach drugiej połowy trener Arne Slot zdecydował się zmienić Polaka.