Kacper Bieszczad przedłużył kontrakt z Zagłębiem Lubin

Zagłębie Lubin przedłuża kontrakt z jednym ze swoich najbardziej cennych zawodników. Kacper Bieszczad podpisał z “Miedziowymi” nową umowę, która obowiązywać będzie do czerwca 2024 roku.

Bieszczad na dłużej w Lubinie

Kacper Bieszczad to wychowanek Beniaminka Krosni, który w 2018 roku trafił do akademii Zagłębia Lubin. W Ekstraklasie zadebiutował już 10 lipca 2020 roku, jednak wkrótce trafił na roczne wypożyczenie do Chrobrego Głogów. Już w pierwszym sezonie po powrocie do Lubina zdołał wywalczyć miejsce w podstawowym składzie zespołu, a kampanię 2022/23 rozpoczął już jako pierwszy bramkarz.

– Bardzo się cieszymy, że kolejny zawodnik Akademii KGHM Zagłębia wywalczył sobie miejsce w pierwszej drużynie. Kacper Bieszczad to młody, utalentowany i pracowity bramkarz, który jest ważnym punktem zespołu Piotra Stokowca. Przedłużenie kontraktu jest realizacją założeń, które w klubie przyjęliśmy, stawiając na naszą młodzież. Kacper, życzymy Ci powodzenia i wielu sukcesów w barwach KGHM Zagłębia Lubin! – powiedział prezes zarządu Zagłębia Lubin, Michał Kielan, cytowany przez oficjalną stronę klubu.