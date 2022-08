Goncalo Guedes opuszcza Valencię. Przeniesie się do Premier League

Jeden z podstawowych zawodników Valencii – Goncalo Guedes – zmienia barwy klubowe. Portugalczyk wkrótce dołączy do angielskiego Wolverhampton.

Goncalo Guedes ma za sobą bardzo udany sezon. Portugalczyk rozegrał w barwach Valencii 42 spotkania, w których aż trzynastokrotnie trafiał do siatki, a do tego zapisał na swoim koncie 6 asyst. Jego doskonała forma sprawiła, że na jego transfer zdecydowało się Wolverhampton.

Według doniesień Fabrizio Romano, “Wilki” zapłacą za Portugalczyka 30 milionów euro. Finalizacja transferu jest już tylko formalnością, bowiem piłkarz przeszedł już testy medyczne w Anglii i spotkał się z nowymi kolegami z drużyny.

Official, confirmed. Gonçalo Guedes joins Wolves on permanent deal for more than €30m with add-ons, as official statement from Valencia now confirms. 🚨🟠🇵🇹 #WWFC

Guedes has completed medical tests and signs the contract soon. pic.twitter.com/nE9AjQTKlp

