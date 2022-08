Bartłomiej Drągowski lada moment w nowym klubie

Na kilka dni przed startem nowego sezonu Bartłomiej Drągowski znajdzie nowy klub. Reprezentant Polski ma przenieść się do Spezii w ramach transferu definitywnego z Fiorentiny. To ma zapewnić regularną grę na kilka miesięcy przed mundialem.

Dwukrotny reprezentant Polski ma za sobą nieudany sezon. W minionych rozgrywkach wystąpił tylko w dziewięciu spotkaniach Fiorentiny, spędzając łącznie na murawie 692 minuty. Warto dodać, że w tym czasie zdążył zobaczyć… dwie czerwone kartki. Dużą część sezonu stracił także przez kontuzje, po której nie miał wstępu między słupki Violi. To oznaczało, że latem będzie musiał sobie szukać nowego klubu. Teraz wszystko wskazuje na to, że znalazł. Jak informuje Kuba Seweryn z serwisu Sport.pl, Bartłomiej Drągowski trafi do Spezii.

Wcześniej głośno było o klubach z Anglii oraz Hiszpanii. W tym przypadku kandydatami były Southampton czy Espanyol. Na przeszkodzie jednak stanęły żądania finansowe Fiorentiny. Teraz do Spezii ma trafić za 3 miliony euro oraz 50% zysków z kolejnego transferu. Warto dodać, że w nowym klubie nie będzie osamotniony. Spotka tam Arkadiusza Recę oraz Jakuba Kiwiora. W bramce będzie rywalizował z Jeroenem Zoetem, czyli byłym konkurentem Przemysława Tytonia z czasów PSV. Odchodzi za to dotychczasowy numer jeden. Ivan Provedel trafi do Lazio.

Nie wiadomo jeszcze czy polski golkiper zadebiutuje już w pierwszej kolejce. W niej Spezia zagra z Empoli, czyli jednym z byłych klubów wychowanka Jagi. Co ciekawe tam Bartłomiej Drągowski wygrał rywalizacje w bramce z… Provedelem, którego teraz ma zastąpić.