Miedź Legnica z kolejnym zaskoczeniem transferowym. Tym razem to młodzieżowy reprezentant Meksyku

Na boisku jeszcze wiele brakuje, by beniaminek z Dolnego Śląska dobrze punktował. Jednak okienko transferowe wydaje się wykorzystywać do maksimum. Miedź Legnica znowu idzie nieoczywistym kierunkiem. Teraz trafił do nich Santiago Naveda z Meksyku.

To kolejny transfer z Ameryki Łacińskiej. Angelo Henriquez, Jeronimo Cacciabue, a teraz Santiago Naveda. Ten ostatni również wyróżnia się ciekawym CV. Mowa bowiem o… młodzieżowym reprezentancie Meksyku. 21-latek jest wyceniany przez Transfermarkt na dwa miliony euro. Dotychczas reprezentował barwy największego klubu w swoim kraju – Club America. Rozegrał w nim już 32 spotkania, co patrząc na wiek jest niezłym wynikiem.

– To agresywny, dynamiczny i mobilny piłkarz, z niezłym odbiorem i dobrym rozegraniem. Jest to młody chłopak, co również miało wpływ na to, że zdecydowaliśmy się sięgnąć po tego gracza. Poszukiwaliśmy „szóstki” do rywalizacji. Liczymy na to, że będzie przysłowiowym brakującym ogniwem w naszej drużynie – powiedział trener Wojciech Łobodziński dla oficjalnej strony klubowej.

Santiago Naveda trafia jedynie na zasadzie wypożyczenia. Klub nie informuje ponadto o potencjalnej możliwości wykupu młodego Meksykanina po sezonie. Pierwszą okazje na debiut 21-latek może mieć już w piątek. Wtedy Miedź Legnica zmierzy się z Zagłębiem Lubin w derbach Dolnego Śląska, które otworzą 5. kolejkę ligową. Start spotkania w Legnicy o godzinie 18:00.