Liga Mistrzów: Poznaliśmy 12 drużyn, które powalczą o fazę grupową

Już tylko faza play-off i poznamy wszystkich 32. uczestników Champions League 2022/2023. Liga Mistrzów, a konkretniej jej eliminacje, wkracza w decydującą fazę. Wczoraj odbyły się mecze rewanżowe III rundy, po których znamy uczestników ostatniej części kwalifikacji.

Po pierwszych meczach niemal pewni swego mogli być gracze Bodo/Glimt, Crvenej zvezdy, Maccabi Hajfa oraz Benfiki. Te ekipy wysoko wygrały domowe spotkania. W rewanżach nie było niespodzianek i w komplecie zameldowali się w IV rundzie. Największe kłopoty mieli jednak Izraelczycy. Po 4:0 w domu, przyszła porażka 0:2 na Cyprze z Apollonem Limasol. Zvezda oraz Benfica wygrały swoje drugie mecze, a Norwedzy z Bodo/Glimt zaledwie zremisowali z Żalgirisem Wilno. Mieli jednak aż pięć goli spokoju.

Pogromca Lecha Poznań odniósł pierwsze wyjazdowe zwycięstwo. Po remisie 1:1 w Baku, pokonał Ferencvaros w Budapeszcie aż 3:1 i także zapewnił sobie ostatnią rundę. Tam zmierzy się z Viktorią Pilzno, która wyeliminowała Sheriffa Tiraspol. Spory udział w tym miał były piłkarz Wisły Kraków – Jan Kliment. Sporo emocji przyniosło spotkanie w Zagrzebiu. Dinamo prowadziło w pierwszej połowie już 3:0 i grało 11 na 10 z Łudogorcem. W połączeniu z wynikiem pierwszego meczu – 2:1 dla Chorwatów – wydawało się, że jest po wszystkim. Bułgarzy jednak strzelili dwa gole, ale ostatecznie więcej zapisali na swoim koncie… czerwonych kartek. Przegrali 2:4, kończąc mecz w ośmiu!

Najwięcej emocji u najlepszych

W ścieżce ligowej było jeszcze więcej emocji. Tam dwie dogrywki i jedno odwrócenie losów dwumeczu. Numerem jeden, bez niespodzianki, było spotkanie PSV – Monaco. Holendrzy niespodziewanie awansowali, a Francuzi mają czego żałować. Ekipa Ruuda van Nisterlooya prowadziła 1:0 do przerwy, ale to goście byli lepsi. Po przerwie Monaco niemalże miażdżyło rywali. Strzeliło dwa gole i było na dobrej drodze do awansu, aż do 89. minuty. Wtedy wyrównał Erick Gutierrez, a w dogrywce awans gospodarzom dał Luuk De Jong po uderzeniu – a jakże by inaczej – głową.

Po dogrywce awansowało także Dynamo Kijów. Ukraińcy przegrali w regulaminowym czasie ze Sturmem Graz 0:1. Potem jednak strzelili dwa gole w dogrywce i awansowali. Jeszcze trudniejsze zadanie miało Glasgow Rangers. Szkoci przegrali nieoczekiwanie z Royal Union Saint-Gilloise z Belgii 0:2. W rewanżu na Ibrox byli znacznie lepsi. Wygrali 3:0, a jednego z goli strzelił Antonio Colak, były napastnik Lechii Gdańsk.

Pary IV rundy eliminacji Ligi Mistrzów

Znamy już sześć par, które powalczą o sześć miejsc w fazie grupowej Ligi Mistrzów. W tej fazie do rywalizacji dołączą FC Kopenhaga oraz Trabzonspor ze ścieżki mistrzowskiej. Te ekipy spotkają się między sobą. W pozostałych parach zdecydowanie najciekawiej zapowiada się rywalizacja Dynama Kijów z Benfiką. Warto pamiętać, że pierwsze spotkanie tych ekip odbędzie się w Łodzi na stadionie ŁKS-u.

Trabzonspor – FC Kopenhaga

Maccabi Hajfa – Crvena zvezda

Karabach – Viktoria Pilzno

Bodo/Glimt – Dinamo Zagrzeb

Dynamo Kijów – Benfica

Rangers – PSV

Pierwsze mecze 16 i 17 sierpnia, rewanże tydzień później.