Zwrot akcji w sprawie Bartłomieja Drągowskiego. Fiorentina blokuje transfer

Jeszcze wczoraj wydawało się, że przenosiny Bartłomieja Drągowskiego do Spezii są już przesądzone. Sam piłkarz pojawił się już nawet w nowym klubie. Na ostatniej prostej Fiorentina postanowiła jednak trochę namieszać.

Gianluca Di Marzio informuje, że Fiorentina zdecydowała się tymczasowo zablokować transfer Drągowskiego do Spezii, gdyż oczekuje od polskiego bramkarza zrzeknięcia się pensji za lipiec i sierpień.

Fiorentina zablokuje transfer Drągowskiego?

Transfer Drągowskiego do Spezii może nie dojść do skutku. Piłkarz, który przeszedł już testy medyczne w nowym zespole zmuszony był wrócić do Florencji, bowiem jego obecny klub postawił przed Polakiem warunki, na które Drągowski nie zamierza przystać.

Jeszcze w środę 24-letni golkiper spotka się z zarządem Fiorentiny i obie strony postarają się dojść do porozumienia. Obecna umowa Drągowskiego z klubem z Florencji wygasa wraz z końcem obecnego sezonu i od dłuższego czasu jasne jest, że nie zostanie ona przedłużona.