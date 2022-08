Dominik Nowak o przyczynach słabego startu GKS-u Tychy: “Problemem nie jest taktyka”

GKS Tychy bardzo słabo rozpoczął nowy sezon Fortuna 1. Ligi. Zespół z Tychów zanotował w pierwszych czterech kolejkach tylko jedno zwycięstwo i z dorobkiem czterech punktów plasuje się na trzynastym miejscu w tabeli.

Już w środę drużynę Dominika Nowaka czeka trudny wyjazd do Sosnowca. GKS stanie przed szansą podreperowania swojego dorobku punktowego, ale z pewnością nie będzie to proste. Do tej pory tyszanie zdołali zapunktować tylko w meczach z Chojniczanką i Bruk-Betem.

Zawiodła dynamika

Trener Dominik Nowak przyczyn słabszej dyspozycji zespołu nie doszukuje się w nietrafionej taktyce. – Jako trener analizę każdej porażki zaczynam od siebie – powiedział szkoleniowiec GKS-u w rozmowie z katowickim “Sportem”.

– Szukam źródła problemów w tym, co robiliśmy i wyciągam wnioski. W taktyce na pewno nie upatrywałbym przyczyn tej przegranej, bo uważam, że nic nie umknęło naszej uwadze, ale choć wszystko wiedzieliśmy, to dynamika w pojedynkach zawiodła. To zadecydowało. Musieliśmy więc wrócić do mikrocyklu i szukaliśmy odpowiedzi, żeby znaleźć nie tylko przyczyny tej diametralnej różnicy w grze na przestrzeni tygodnia, a jednocześnie odpowiednio zareagować. W Sosnowcu musimy znowu pokazać się z dobrej strony, zagrać dobrze i utrzymać formę jak najdłużej – dodał Dominik Nowak.