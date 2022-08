🇵🇱 Lech Poznań – Vikingur Reykjavik 🇮🇸 Typy, kursy (11.08.2022)

W czwartkowy wiecz贸r Lech Pozna艅 b臋dzie chcia艂 unikn膮膰 kompromitacji i odpadni臋cia z III rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy. Rewan偶owe spotkanie Kolejorza z Vikingurem Reykjavik zaplanowano na godzin臋 20:30.



Lech Pozna艅 – Vikingur Reykjavik zapowied藕 (czwartek, 20:30)

Lech Pozna艅 jest w kryzysie, co dobitnie pokaza艂y trzy ostatnie spotkania. Przed dziesi臋cioma dniami Kolejorz przegra艂 u siebie w Ekstraklasie z Wis艂膮 P艂ock 1:3, nast臋pnie uleg艂 Vikingurowi 0:1, a podczas minionego weekendu tylko zremisowa艂 w Lubinie z Zag艂臋biem. Z艂a passa mistrz贸w Polski musi zosta膰 przerwana聽 w czwartek – w przeciwnym razie dojdzie do kompromitacji, jak膮 z pewno艣ci膮 by艂oby odpadni臋cie z III rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji.

Po pokonaniu Kolejorza ekipa Vikingura Reykjavik tylko zremisowa艂a w swojej lidze z Fram 3:3. Wydaje si臋, 偶e w Poznaniu mistrzowie Islandii postawi膮 na taktyk臋, kt贸ra b臋dzie oparta na obronie. Ka偶dy remis b臋dzie rezultatem oznaczaj膮cym historyczny awans Vikingura do IV rundy kwalifikacji. My wierzymy jednak, 偶e podopieczni Johna van den Broma b臋d膮 w stanie odwr贸ci膰 losy tego dwumeczu.

Lech Pozna艅 – Vikingur Reykjavik nasze typy

Spodziewamy si臋, 偶e Lech Pozna艅 wym臋czy awans do kolejnej rundy.

Nasze typy Lech Pozna艅 wygra pierwsz膮 po艂ow臋 i ca艂y mecz 1.80 ZAGRAJ

ZAGRAJ Awans: Lech Pozna艅 1.45 ZAGRAJ

Lech Pozna艅 – Vikngur Reykjavik kursy bukmacher贸w

Bukmacher BETFAN przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Lecha, kurs: 1.31

remis, kurs: 5.20

wygrana Vikngura, kurs: 8.80

Lech Pozna艅 – Vikingur Reykjavik fakty meczowe

Lech Pozna艅 nie wygra艂 偶adnego z czterech poprzednich spotka艅

Vikingur Reykjavik wygra艂 pierwszy mecz z Lechem 1:0

Lech Pozna艅 wygra艂 pod wodz膮 Johna van den Broma tylko dwa mecze

Lech Pozna艅 pi臋膰 ostatnich spotka艅

KGHM Zag艂臋bie Lubin – Lech Pozna艅 1:1

Vikingur Reykjavik – Lech Pozna艅 1:0

Lech Pozna艅 – Wis艂a P艂ock 1:3

Dinamo Batumi – Lech Pozna艅 1:1

Lech Pozna艅 – Dinamo Batumi 5:0

Vikingur Reykjavik pi臋膰 ostatnich spotka艅

Fram – Vikingur Reykjavik 3:3

Vikingur Reykjavik – Lech Pozna艅 1:0

Stjarnan – Vikngur Reykjavik 2:2

The New Saints – Vikingur Reykjavik 0:0

Vikingur Reykjavik – The New Saints 2:0

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Freiburg – BVB