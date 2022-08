Wisła Płock wygrywa i zgarnia nagrody indywidualne

Wisła Płock jest nie do zatrzymania, jak dotąd, w nowym sezonie PKO BP Ekstraklasy. Nafciarze z kompletem punktów przewodzą tabeli. Nic dziwnego, że jej ludzie zgarniają kolejne nagrody indywidualne. Pavol Stano został najlepszym trenerem, a Rafał Wolski piłkarzem lipca w lidze.

Trudno się dziwić takim, a nie innym wyborom. Co prawda dotyczy on pierwszych trzech kolejek, bez ostatniego meczu z Miedzią Legnica, to jednak wtedy Wisła Płock również była najlepsza. Strzelają aż miło, zespół ogląda się z niekłamaną przyjemnością. Za tym idą nagrody w postaci zwycięstw i punktów do tabeli. Za tym idą także nagrody indywidualne.

Pavol Stano zdystansował wśród trenerów innych szkoleniowców, którzy tylko wygrywali w lipcu. Jacek Zieliński z Cracovią odniósł również trzy triumfy, zaś Marek Papszun z Rakowem dwa. Jednak to Słowak został najlepszym szkoleniowcem miesiąca. Jego podopieczny, Rafał Wolski, wygrał wśród piłkarzy. Tutaj także nie było niespodzianki w przypadku przynależności klubowej. Wydawało się jednak, że duże szansę na końcowy triumf ma Hiszpan Davo, który obok Bartłomieja Pawłowskiego z Widzewa i Michała Rakoczego z Cracovii znalazł się za plecami “Wolaka”. Warto dodać, że Rakoczy mógł świętować, dzięki statuetce dla najlepszego młodzieżowca lipca.

Pavol Staňo Trenerem Lipca PKO BP #Ekstraklasa! To kolejne wyróżnienie dla @WislaPlockSA, gratulacje 👏 pic.twitter.com/9T2XwW5Hfa — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) August 11, 2022

Wisła Płock ma 12pkt po czterech meczach. Już w najbliższy weekend czeka ich starcie z trzecią Pogonią Szczecin. Początek hitu 5. kolejki Ekstraklasy, w sobotę o godzinie 20:00.