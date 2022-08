Liga Konferencji: Lech i Raków poznali rywali w ostatniej rundzie eliminacji

Wczoraj obie polskie ekipy zapewniły sobie awans do IV rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Wraz z awansem Lech i Raków poznali rywali, z którymi przyjdzie się zmierzyć w ostatniej fazie kwalifikacji. Mistrz Polski powinien mieć znacznie łatwiej.

Jako pierwszy do IV rundy awansował Raków Częstochowa. Zdobywca Pucharu Polski po raz drugi pokonał Spartak Trnava. Tym razem pokonali Słowaków 1:0. Dla drużyny Marka Papszuna to było czwarte zwycięstwo w tej edycji i czwarte czyste konto. Łącznie częstochowianie zanotowali dziewiąte czyste konto w dziesiątym pucharowym spotkaniu! Później do gry wkroczył Lech Poznań. Kolejorz do przerwy prowadził 2:0, a drugiej połowie miał pięć świetnych okazji, by dobić rywala. Skończyło się oczywiście straconym golem i… dogrywką. W niej lechici dobili rywala i wygrali 4:1. Awans zaliczony, ale kibice mocno wkurzeni.

Dudelange i Slavia Praga na drodze

Teraz czas na ostatnią rundę eliminacji. W niej Lech Poznań nadal korzysta z uroków ścieżki mistrzowskiej. Ekipa Johna van den Broma trafiła na Dudelange. Luksemburczycy odpadli z eliminacji Ligi Europy, przegrywając w dwumeczu z Malmo. Z kolei Raków Częstochowa zagra ze Slavią Praga. Czesi wyeliminowali Panathinaikos Ateny.

Warto dodać, że pierwsze spotkania polskie ekipy rozegrają u siebie. Odbędą się one w czwartek 18 sierpnia. Jako pierwszy do gry wejdzie Raków, o 18:00. O 20:30 rozpocznie Lech Poznań. To oznacza, że polscy kibice będą mogli obejrzeć oba spotkania. Znany jest także termin wyjazdowego meczu częstochowian. Tydzień później – 25 sierpnia – Raków rozpocznie o 19:00.

Stawką tych dwumeczów będzie oczywiście start w fazie grupowej Ligi Konferencji. To druga edycja tych rozgrywek i druga okazja na pierwszą fazę grupową dla polskich klubów.