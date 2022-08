Jakub Kiwior trafi do Premier League? Jest oferta za Polaka!

Wiele mówiło się o ofertach West Hamu za Piotra Zielińskiego. Wydaje się, że pomocnik Napoli zostanie w klubie. Jest jednak szansa, że Młoty pozyskają innego Polaka z Serie A. Jakub Kiwior ze Spezii jest celem transferowym londyńskiego klubu.

Jak informuje Gianluca Di Marzio West Ham złożył ofertę w wysokości 12 milionów euro za polskiego zawodnika. To byłby bardzo dobry zarobek dla włoskiego klubu, który rok temu pozyskał polskiego zawodnika ze słowackiej Żiliny za nieco ponad 2 miliony euro. Trudno się jednak dziwić, gdyż Jakub Kiwior od dłuższego czasu regularnie zbiera bardzo pozytywne recenzje za występy we włoskim klubie.

Trafił do niego pod koniec sierpnia 2021 roku i długo czekał na swój debiut. Pierwszą szansę dostał 1 grudnia, gdy Spezia pojechała na… San Siro i spotkanie z Interem. Od tamtej pory opuścił tylko dwa ligowe spotkania, w tym jedno z powodu pauzy za kartki. Jakub Kiwior trafił do Spezii jako środkowy defensor, ale co ciekawe większość spotkań rozegrał w roli defensywnego pomocnika. Dzięki dobrym występom zyskał możliwość debiutu w pierwszej reprezentacji Polski. Latem wystąpił dwukrotnie w meczach Ligi Narodów, przeciwko Holandii w Rotterdamie oraz Belgii w Warszawie i wydaje się, że ma duże szansę pojechać na katarski mundial jako podstawowy defensor kadry.

Nowe rozgrywki rozpoczął w klubie już na środku obrony. Tam wystąpił przez 90 minut w wygranym pucharowym meczu z Como(5:1). Już w niedzielę miał rozpocząć ligowy sezon od domowego spotkania z Empoli. Jednak wobec oferty z Anglii możliwym jest, że właśnie pucharowe starcie było jego ostatnim występem w barwach Spezii. Dodajmy, że w tym klubie jest dwóch innych Polaków. Arkadiusz Reca oraz Bartłomiej Drągowski, który właśnie przyszedł z Fiorentiny.