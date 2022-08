Rusza hiszpańska La Liga. “Ten sezon przyniesie znacznie bardziej gorącą rywalizację o mistrzostwo”

W piątek wystartowały rozgrywki hiszpańskiej La Ligi. Jakiego sezonu możemy się spodziewać? Kto jest głównym kandydatem do mistrzostwa? W kim upatrywać czarnego konia rozgrywek? Na te pytania postarał się nam odpowiedzieć Rafał Kowalczyk, redaktor portalu FCBarca.com.

***

Bartłomiej Płonka (Futbol News): Rozpoczynamy kolejny sezon La Ligi. W dużym skrócie – czego możemy się po nim spodziewać?

Rafał Kowalczyk (FCBarca.com): Z punktu widzenia kibica FC Barcelony, liczę na powrót do walki o ligowe mistrzostwo, a patrząc na letnie ruchy transferowe, taki cel będzie przyświecał Dumie Katalonii. Drużyna Xaviego została wzmocniona przemyślanymi transferami wypełniając luki na pozycjach, na których brak jakości determinował słabą formę w poprzednim sezonie. Oczywiście, same nazwiska nie są gwarantem mistrzostwa, do tego potrzeba zgranego kolektywu w przemyślanej taktyce, ale już mecze w okresie przygotowawczym pokazały zupełnie inne oblicze Barcelony niż w minionych rozgrywkach. Dlatego uważam, że nadchodzący sezon ligowy przyniesie znacznie bardziej gorącą rywalizację o mistrzostwo.

Na poziomie indywidualnym spodziewam się zażartej walki o tytuł najlepszego piłkarza. Karim Benzema z pewnością będzie chciał podtrzymać znakomitą formę, ale jego konkurentem do nagrody MVP będzie głodny nowych wyzwań Robert Lewandowski. Trudno porównywać tę parę do duetu Cristiano Ronaldo – Lionel Messi, ale namiastka tej konkurencji powróci do Hiszpanii, co przełoży się nie tylko na bezpośrednie starcia w Klasykach, ale na poziom, a co za tym idzie – globalną promocję LaLigi. Na pewno skierujemy też wzrok na takich piłkarzy, którzy pozornie mogą być nieco schowani w cieniu wspomnianych gwiazd, co nie znaczy, że ich gra nie powinna być pod lupą. Z jednej strony młode talenty przebijający się do świadomości kibiców i chcący udowodnić lub podtrzymać swoją wartość jak np. Pedri, Gavi, Tchouaméni czy Camavinga. Z drugiej, powoli schodzący ze sceny, ale chcący przeżyć być może „ostatni taniec” Gerard Piqué, Sergio Busquets, Luka Modrić, Joaquín, Jesús Navas.

Nie spodziewałbym się natomiast bardzo dużych zmian, jeśli chodzi o walkę o poszczególne pozycje w tabeli. Trudno się spodziewać, że nagle Rayo zostanie mistrzem Hiszpanii, albo Sevilla spadnie do Segunda División. Nastawiam się również, chociaż chciałbym się mylić, na przejmowanie głównej roli w meczach przez sędziów, którzy nie pozwolą nam się nudzić poprzez swoje kontrowersje.

Ze względu na Roberta Lewandowskiego zainteresowanie meczami Barcelony będzie jeszcze większe. Według Ciebie Polak powalczy o koronę króla strzelców z Karimem Benzemą?