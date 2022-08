Robert Lewandowski w wyjściowym składzie Barcelony na mecz z Rayo!

Za kilkadziesiąt minut start nowego sezonu w wykonaniu Barcelony. Pierwszym rywalem będzie Rayo Vallecano, a my już znamy składy obu ekip na to spotkanie. Bez niespodzianki, Robert Lewandowski rozpocznie od pierwszej minuty.

Wczoraj jeszcze mogły być wątpliwości, co do występu nowych piłkarzy Blaugrany. Kataloński klub walczył z czasem przy rejestracji piłkarzy. Wieczorem udało się potwierdzić najważniejsze nazwiska i już mieliśmy pewność: Robert Lewandowski zagra w sobotni wieczór. Było jasne, że to będzie występ od początku, bowiem mowa o nowej gwieździe Barcelony.

Xavi raczej nie zaskoczył składem. Linię ataku tworzą Robert Lewandowski na szpicy oraz Ousmane Dembele i Raphinha na skrzydłach. Za nimi tercet Gavi, Busquets oraz Pedri. W linii obrony brakuje Julesa Kounde. Francuz nie został zarejestrowany. Wobec tego na środku defensywy zagrają Eric Garcia oraz Andreas Christensen, a prawą jej stronę zajmie Ronald Araujo. Skład uzupełnią Marc-Andre ter Stegen i Jordi Alba.

Swój skład opublikowało także Rayo Vallecano. Dwukrotny pogromca Barcelony z ubiegłego sezonu wyjdzie w następującym zestawieniu:

⚡ Once del Rayo Vallecano elegido por Andoni Iraola para enfrentarse al @FCBarcelona_es en el Spotify Camp Nou.#BarçaRayo #VamosRayo pic.twitter.com/ZdCffWTKXX — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) August 13, 2022

Początek meczu o godzinie 21:00.