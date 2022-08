Liverpool ponownie remisuje. Darwin Núñez z czerwoną kartką

Początek sezonu Premier League nie jest najlepszy dla Liverpoolu. The Reds po dwóch kolejkach mają na koncie dwa remisy, a w poniedziałkowy wieczór tylko zremisowali z Crystal Palace 1:1.

Liverpool od samego początku przeważał w spotkaniu, ale nie grzeszył skutecznością. Zmarnowane sytuacje zemściły się w 32. minucie, kiedy długie podanie na połowię rywali otrzymał Wilfried Zaha. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej wyszedł sam na sam z Alissonem i pewnym strzałem pokonał golkipera gospodarzy.

Gospodarzom nie pomogło zdarzenie z 57. minuty. Wówczas doszło do spięcia pomiędzy Darwinem Núñezem a Joachimem Andersenem.Urugwajczyk wyraźnie dał się sprowokować rywalowi, po czym go uderzył, a całe zajście zakończyło się czerwoną kartką dla napastnika gospodarzy.

Pomimo osłabienia, podopieczni Jurgena Kloppa zdołali doprowadzić do remisu. W 61. minucie na listę strzelców wpisał się Luis Diaz. Było to jednak ostanie słowo The Reds tego wieczoru i mecz zakończył się podziałem punktów.

Po dwóch kolejkach Liverpool ma na koncie dwa oczka. Za tydzień wicemistrzowie Anglii zmierzą się z Manchesterem United.

Liverpool – Crystal Palace 1:1 (0:1)

Gole: 0:1 Zaha; 1:1 Diaz