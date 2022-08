Carlitos wrócił do Legii!

Najpierw było głośno o Lechu Poznań, jednak Kolejorz ewidentnie “nie umie w transfery” tego lata. Ostatecznie Carlitos wybiera Legię i ponownie będzie reprezentował barwy stołecznego klubu.

Jak informował Sebastian Staszewski z Interii, Carlitos ma być jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy warszawskiego zespołu. Dodatkowo Legia zapłaci Panathinakosowi około 300 tysięcy euro za ten transfer. Hiszpan podpisał już dwuletni kontrakt z warszawianami.

Carlitos trafił do Polski w 2017 roku. Wówczas pozyskała do Wisła Kraków z rezerw Villarrealu. Jeden sezon wystarczył, by się wypromować – 24 gole i 7 asyst to był kapitalny wynik. Jednak wobec fatalnej sytuacji klubu, musiał odejść niemal za grosze. Tak należy uznać kwotę niecałego pół miliona euro, jakie Legia Warszawa zapłaciła za Hiszpana. W stolicy może nie był tak skuteczny, ale licząc wszystkie rozgrywki, 19 razy trafiał do bramki przeciwników. Odszedł na początku kolejnego sezonu. Brał udział w większości meczów eliminacji Ligi Europy, strzelając nawet dwa gole. Nie był jednak brany pod uwagę przy ustalaniu składu na kluczowe mecze z Rangersami. Na początku września trafił do Al Wahda ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich za niemalże dwa miliony euro.

Tam spędził kilka miesięcy i zimą trafił do Panathinaikosu. Na debiut trochę musiał poczekać ze względu na koronawirusa. Łącznie rozegrał 70 gier w barwach ateńskiego klubu, ale jego bilans nie był spektakularny – 70 spotkań i 18 goli. W minionych rozgrywkach 10 razy trafiał do bramki rywala w lidze, a dwie sztuki dorzucił w krajowym pucharze.