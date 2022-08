Wielki transfer Arkadiusza Milika? W grę wchodzą przenosiny do Premier League lub Serie A

Dziennikarz stacji “Prime Video Sport France”, Karim Bennani, informuje, że Arkadiusz Milik został zaoferowany trzem silnym europejskim klubom.

Według doniesień francuskiego dziennikarza, Marsylia chciałaby sprzedać Milika jeszcze w tym oknie transferowym i klub z Ligue 1 poszukuje potencjalnych zainteresowanych transferem Polaka. Polski napastnik miał zostać już zaoferowany kilku europejskim klubom. Wśród zespołów, które mogą rozważyć sprowadzenie Milika znalazły się między innymi Juventus, Manchester United i Everton.

Milik zostanie “Czerwonym Diabłem”?

Wydaje się, że Milik może rzeczywiście przenieść się na Wyspy Brytyjskie. “Czerwone Diabły” i Everton to bowiem zespoły, które cały czas poszukują zawodnika na pozycję klasycznej dziewiątki. Do Manchesteru nie udało się póki co ściągnąć Marko Arnautovicia, Sasy Kalajdzicia czy Matheusa Cuhni. Czy kolejnym celem transferowym miałby być właśnie Milik?

Everton również ma spore problemy z obsadzeniem pozycji napastnika. Latem zespół opuścił Richarlison, a kontuzję cały czas leczy Dominic Calvert-Lewin. Wydaje się, że dni Arkadiusza Milika w Marsylii są już raczej policzone. Przenosiny do Premier League mogłyby być ogromną szansą dla polskiego napastnika, by znów spróbować swoich sił w silnym europejskim klubie.