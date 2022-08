Liga Mistrzów: Bodo/Glimt i FC Kopenhaga bliżej fazy grupowej

Wczoraj obejrzeliśmy pierwsze trzy spotkania rundy play-off eliminacji do Ligi Mistrzów. Dwa zwycięstwa gospodarzy i jeden remis nic nie przesądzają. Póki co jednak dwie skandynawskie ekipy są bliżej fazy grupowej. Bodo/Glimt i FC Kopenhaga pokonali u siebie przeciwników z południa kontynentu.

Spotkanie Bodo/Glimt z Dinamem Zagrzeb to starcie dwóch byłych rywali Legii Warszawa w poprzednich eliminacjach do LM. Wtedy warszawianie odprawili z kwitkiem Norwegów na samym ich początku. Teraz drużyna z północy jest bardzo blisko awansu do fazy grupowej. Norwedzy wygrali 1:0 po golu Amahla Pellegrino. 32-letni zawodnik w ostatnich tygodniach strzela bardzo często dla swojego zespołu. Tym razem wykorzystał dośrodkowanie i zapewnił zwycięstwo Bodo. Trzeba jednak przyznać, że gospodarze mogą żałować. Przez większość meczu byli zdecydowanie lepsi i przeważali. Jeszcze w pierwszej połowie rywala mógł dobić Lars Salvesen, który trafił w poprzeczkę. Jednak w końcówce Chorwaci mieli piłkę meczową na wagę remisu. Bruno Petković nie wykorzystał sytuacji oko w oko z miejscowym golkiperem.

W tym samym czasie FC Kopenhaga pokonała Trabzonspor 2:1. Duńczycy trafiali szybko po rozpoczęciu obu połów. Najpierw Viktor Claesson, a później Lukas Lerager. Jednak również oni mogą żałować, bowiem w końcówce Anastasios Bakasetas strzelił gola kontaktowego. To nieco zmienia obraz przed rewanżem w Turcji. Najciekawiej jednak było w Glasgow. Tam Rangersi grali z PSV. Skończyło się 2:2, a gole padały w obu połowach w niewielkich odstępach. Najpierw Holendrzy wyszli na prowadzenie za sprawą rzutu rożnego i trafienia Ibrahima Sangare, po czym szybko wyrównał Antonio Colak. Przypomnijmy, że Chorwat to były gracz Lechii Gdańsk! W drugiej połowie to gospodarze jako pierwsi trafili na 2:1 – Tom Lawrence – chociaż głównym “bohaterem” tego gola był Walter Benitez. Szybko jednak Armando Obispo wyrównał.

Wyniki wtorkowych meczów el. Ligi Mistrzów:

Bodo/Glimt – Dinamo Zagrzeb 1:0

FC Kopenhaga – Trabzonspor 2:1

Rangers – PSV 2:2

Już dzisiaj kolejne trzy mecze eliminacyjne. Pierwsze spotkanie ruszy o 18:45 – Karabach-Viktoria Pilzno. Już o godzinie 21:00 dwa ostatnie spotkania: Dynamo Kijów-Benfica oraz Maccabi Hajfa-Crvena zvezda.