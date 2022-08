🇮🇱 Maccabi Tel-Aviv – Nice 🇫🇷 Typy, kursy (18.08.2022)

W IV rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji zmierz膮 si臋 Maccabi Tel-Aviv oraz Nice. Faworytem tego starcia b臋d膮 Francuzi. Pocz膮tek meczu zaplanowano w czwartek na godzin臋 19:00.



Maccabi Tel-Aviv – Nice zapowied藕 (czwartek, 19:00)

Gospodarze w poprzednich dw贸ch rundach uporali si臋 z Arisem Saloniki oraz azersk膮 Zir膮. Zw艂aszcza dwumeczu przeciwko greckiemu rywalowi okaza艂 si臋 trudny, ale ostatecznie uda艂o si臋 go wygra膰 3:2. Co istotne, Maccabi nie rozpocz臋艂o jeszcze zmaga艅 w swojej lidze, kt贸ra startuje dopiero pod koniec sierpnia.

Dla Nice spotkanie z Maccabi b臋dzie pierwszym meczem w europejskich pucharach. Dru偶yna ma za sob膮 za to dwa spotkania w Ligue 1, w kt贸rych dosz艂o do remis贸w 1:1 – zar贸wno w starciu ze Strasbourgiem, jak i Tuluz膮. Tym samym jest to do艣膰 przeci臋tny start dru偶yny, kt贸r膮 ponownie obj膮艂 Lucien Favre, a wi臋c szkoleniowiec wracaj膮cy na Allianz Riviera po czterech latach.

Maccabi Tel-Aviv – Nice kursy bukmacher贸w

Bukmacher SUPERBET przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Maccabi wygra, kurs: 3.10

Remis, kurs: 3.30

Nice wygra, kurs: 2.40

Maccabi Tel-Aviv – Nice nasze typy

Naszym zdaniem zwyci臋stwo w tym spotkaniu zgarnie Nice.

Nasze typy Nice 2.40 ZAGRAJ

ZAGRAJ Powy偶ej 2,5 gola w meczu 2.10 ZAGRAJ

Maccabi Tel-Aviv – Nice fakty meczowe

Maccabi nie rozpocz臋艂o jeszcze zmaga艅 w swojej lidze

Nice w dw贸ch pierwszych meczach Ligue 1 zdoby艂o dwa punkty

Maccabi wyeliminowa艂o z kwalifikacji do LKE ju偶 dw贸ch rywali

