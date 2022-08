Już dzisiaj klasyk Legia Warszawa – Górnik Zabrze. Jak wyglądały ostatnie mecze tych drużyn?

Spotkania Legia Warszawa – Górnik Zabrze od zawsze dostarczały kibicom wielu emocji. Już dzisiaj o godzinie 20:30 dojdzie do kolejnej konfrontacji pomiędzy tymi klubami, które mogą pochwalić się największą liczbą trofeów w Polsce. Przypomnijmy sobie poprzednie pięć starć Wojskowych z Górnikami!



6 maja 2022: Legia Warszawa 5:3 Górnik Zabrze

W końcówce poprzedniego sezonu obie drużyny nie walczyły już o większe cele, a nie groził im także spadek z Ekstraklasy. Między innymi dlatego w 32. kolejce zmagań byliśmy świadkami bardzo otwartego meczu ze sporą liczbą bramek. Legioniści pokonali Górnika aż 5:3, a już do przerwy wynik brzmiał 4:2. Dwoma trafieniami dla Wojskowych popisał się Patryk Sokołowski, a po jednym golu dołożyli Bartosz Slisz, Paweł Wszołek oraz Josue. Po stronie gości dubeltem po strzałach głową mógł pochwalić się Krzysztof Kubica, a jednego gola rywalom zaaplikował Lukas Podolski. Co ciekawe, tego starcia przy Łazienkowskiej minęło nieco ponad trzy miesiące, a na ławkach trenerskich obu drużyn nie ma już ani Aco Vukovicia, ani Jana Urbana.



21 listopada 2021: Górnik Zabrze 3:2 Legia Warszawa

Jesienią ubiegłego roku do Zabrza zawitała pogrążona w kryzysie Legia Warszawa prowadzona przez Marka Gołębiewskiego. Spotkanie idealnie ułożyło się dla gospodarzy, którzy już po pierwszej połowie prowadzili 2:0 dzięki trafieniom Erika Janży oraz Lukasa Podolskiego. Dość nieoczekiwanie stołeczni odpowiedzieli po zmianie stron i po golach Mateusza Wieteski i Ernesta Muciego doprowadzili do remisu. Wiele wskazywało na to, że mecz zakończy się remisem, a passa przegranych spotkań Legii zostanie przerwana. Losy spotkania zmieniły się jednak w szóstej minucie czasu doliczonego, gdy bramkę na wagę zwycięstwa Górnika strzelił Krzysztof Kubica!

27 lutego 2021: Górnik Zabrze 1:2 Legia Warszawa

W lutym 2021 roku Górnik gościł Legię przy pustym stadionie z uwagi na ograniczenia związane z pandemią COVID-19. Celem Wojskowych było zwycięstwo, które pozwalało wówczas odjechać w lidze reszcie stawki i pewnie kroczyć po mistrzostwo Polski. Mecz był jednak bardzo wyrównany, a na przerwę oba zespoły schodziły remisując 1:1 po trafieniach Bartosza Kapustki i Jesusa Jimeneza. Po przerwie oglądaliśmy widowisko box-to-box, a szalę zwycięstwa na swoją stronę przechyliła Legia – w 82. minucie triumf podopiecznym Czesława Michniewicza dał Kacper Kostorz!

19 września 2020 roku: Legia Warszawa 1:3 Górnik Zabrze

Jeżeli ktoś nie pamięta, to musimy przypomnieć, że w sezonie 2020/21 Górnik Zabrze zaliczył rewelacyjny start i po czterech seriach gier przewodził w tabeli z kompletem punktów. Jednym ze spotkań, które wówczas pozwalały wierzyć w siłę Zabrzan była ich wizyta przy Łazienkowskiej. Skończyła się ona triumfem 3:1, a piłkarze Marcina Brosza rozegrali prawdziwy koncert prowadząc już po 47 minutach 3:0 dzięki trafieniom Alexa Sobczyka, Bartosza Nowaka oraz Jesusa Jimeneza. Legia odpowiedziała tylko golem Bartosza Slisza. Jak się jednak okazało – na koniec sezonu mistrzostwo wylądowała jednak w Warszawie, a Górnik po świetnym starcie mocno obniżył loty i finiszował dopiero na dziesiątej pozycji.

14 czerwca 2020 roku: Górnik Zabrze 2:0 Legia Warszawa

W naszym zestawieniu kończmy na jeszcze jednym spotkaniu przy pustych trybunach z uwagi na sezon covidowy. W ostatniej kolejce sezonu zasadniczego 2019/20 Górnik Zabrze zmierzył się z Legią Warszawa i wygrał 2:0. Gole dla gospodarzy strzelali Jesus Jimenez oraz Igor Angulo, a przy trafieniu tego pierwszego jeden z większych baboli w swojej karierze popełnił Radosław Majecki, ówczesny golkiper Wojskowych. Pomimo wygranej, Górnikowi zabrakło dwóch punktów, by awansować do grupy mistrzowskiej, a Legia później wywalczyła kolejny tytuł mistrza Polski.

***

Wiele wskazuje na to, że dzisiejszym faworytem meczu jest Legia Warszawa, ale jednak gdy po lupę weźmiemy poprzednie pięć meczów obu drużyn, to korzystniejszym bilansem mogą pochwalić się Górnicy. Jak będzie teraz? Początek spotkania przy Łazienkowskiej o godzinie 20:30.